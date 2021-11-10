學習歷程檔案出包爭議 教育部13日提檢討究責報告

立法院教育委員會今日審查教育部明年（111年）預算，包括立委張廖萬堅等人關心學習歷程檔案出包之後續。（記者林曉雲攝）

2021/11/10 12:26

〔記者林曉雲／台北報導〕攸關升學權益之「高中學習歷程檔案」，因國立暨南國際大學資工系教授洪政欣團隊之工程師，在公板模組系統其中3台VM硬碟設定失誤，造成全國81校、學生7854人、2萬5210件檔案遺失。立法院教育委員會今日審查教育部明年（111年）預算，包括立委張廖萬堅等人關心後續，國教署長彭富源表示，本週六（13日）會按時如期提出檢討究責報告。

彭富源說明，10月26日已完成2萬5210件每筆資料的確認，在檢討改進部分，加強多重複核機制，包括執行端、國教署及教育部第三方查核，防範再發生類此人為誤失，另也加碼投資機房和增聘8個人。

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彭富源表示，在備份機制方面，主機增加頻率每2小時快照1次，還原演練之查驗，因這次教訓，改善管理以得到民眾和學校信賴。

彭富源也表示，目前還在學生上傳學習檔案的期間，依原程序上傳，逐校逐生輔導，至於行政究責一定會處理，按時如期在本週六13日作出檢討報告，依委辦契約究責。

立委萬美玲關心究責委辦的部分，彭富源表示，將依合約檢視是否續約或解約處置，重點會放在提升等級，而不只是人的問題，罰則部分，會與法制單位作出更詳細的檢討。

立委林奕華則表示，學習歷程檔案近日是一學年提交上傳期間至15日，仍有很多卡卡狀況，學校都幾乎因此在加班而有很多怨氣，系統端如何可以更順暢，應予檢討；而學生參加社團和寒暑假活動，多以是否有助於學習歷程檔案思考，反而形成3年的壓力，是不應出現之教育現象。

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