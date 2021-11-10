中研院自建氣候模擬系統 水準勝中、韓

在科技部補助下，中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄團隊建立台灣氣候變遷模擬系統。（記者楊綿傑攝）

2021/11/10 12:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕氣候變遷已是全球不可迴避問題，中研院團隊所建立的台灣氣候模擬系統，達到世界前段班水準，在亞洲幾與日韓並駕齊驅，勝過中、韓。而模式也預估本世紀中、末期台灣氣候狀況，除了春雨將減少，颱風也顯著減少達40%，但強度及雨量卻會增加44%，未來如何調度水資源、防災，都必須預先規劃。

由科技部補助，中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄團隊所建立的台灣氣候變遷模擬系統，以台灣名義參加世界氣候研究計劃支持的第六期耦合模式比對計畫，利用所建置的台灣地球系統模式進行氣候變遷模擬與推估，展現台灣科研實力。

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許晃雄表示，此系統包括「台灣地球系統模式」，著重解析整個地球運作；「高解析全球大氣模式」，只有大氣沒有海洋，可模擬極端天氣如颱風；以及「區域氣候模式」，可模擬台灣天氣，空間解析度達3至5公里。整體表現達到前段班標準，若以自算積分來看，在37個不同國家模式中排名第八，程度跟日本象廳模式相當，勝過中、韓。

而模式也針對台灣未來氣候進行相關模擬，許晃雄指出，若相關排放沒有改善，本世紀中到本世紀末，從中國華中、華南、日本，到台灣，整個東亞春季雨量會偏少，使得乾旱威脅加劇，未來春季水資源短缺問題恐更形嚴重。

在颱風方面，許晃雄也解釋模式預測，到本世紀末，西北太平洋颱風個數將減少40%，因此侵台颱風也會顯著減少，但強度與雨量卻會提升20%至44%。不過這是目前呈現最惡劣的情況，若相關減碳的目標、做為有達到，模擬出的很多現象都會有所下降。

談起今年初時面對的乾旱問題，許晃雄認為，這次應對雖然不錯，但還是要預先考慮長期水資源應用策略規劃，畢竟未來春雨若減少是很大挑戰，包括農業、公衛方面都可能出現影響，相關資料都會提供政府及研究單位做進一步參考。

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