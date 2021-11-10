舊山線隧道亮起來！ 苗栗鐵道自行車再升級

苗栗縣鐵道自行車獲交通部觀光局經費補助，將優化周邊設施與環境，其中更將增加六號隧道照明及3D立體投影主題營造。圖為示意照。（圖由縣府提供）

2021/11/10 11:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣舊山線鐵道自行車Railbike推出後受好評，縣府向交通部觀光局爭取經費，獲核定3200萬元，優化周邊設施與環境，其中更將增加六號隧道照明及3D立體投影主題營造，增加鐵道自行車旅遊的可看性，預計12月底前完成發包，明年11月完工。

苗栗縣舊山線鐵道自行車，沿途可飽覽龍騰斷橋、內社川橋、勝興車站、隧道群等舊山線鐵道文物，5月更可賞桐花美景，自2018年營運以來，廣受好評。雖近2年受疫情影響，但縣府文化觀光局統計，到今年底應可突破130萬人次搭乘。

請繼續往下閱讀...

縣府於期間也回收了不少遊客的反映意見，就不足之處，提報計畫再向交通部觀光局爭取，獲核定3200萬元，其中中央補助款2432萬元、地方自籌768萬元，優化公共服務設施。

計畫內容包括，一號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、三號官舍枕木步道動線調整、二號隧道增加照明、六號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造。

文觀局表示，其中六號隧道是鐵道自行車的終點站，而六號隧道內設有人行步道，遊客下車後可步行穿越前往內社川橋，藉由主題式3D立體投影於舊隧道壁面上，將增加鐵道自行車旅遊的可看性。

苗栗縣舊山線鐵道自行車Railbike推出後受好評，縣府向交通部觀光局爭取經費，獲核定3200萬元，優化周邊設施與環境。（資料照）

苗栗縣鐵道自行車獲交通部觀光局經費補助，將優化周邊設施與環境。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法