高中教師員額解凍跳票？全教總：國教署推諉拖沓

全國教師工會總聯合會今開記者會質疑，教育部國教署不願依部長支票兌現，反而設下重重關卡推諉，引發教師反彈。（記者林曉雲攝）

2021/11/10 10:14

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠去年宣布解編原來凍結的1400名國立高級中等學校教師員額，全國教師工會總聯合會今開記者會質疑，教育部國教署不願依部長支票兌現，反而設下重重關卡推諉，引發教師反彈，要求補足教師員額，教育才會進步。

理事長侯俊良表示，在全教總與所屬地方工會的抗議力爭下，國立高中職員額編制長期不足的情形，終於得到行政院正視，人事行政總處不再控管高級中等學校教師員額，去年10月19日由教育部長潘文忠宣布解編原來凍結的1400名國立高級中等學校教師員額。

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侯俊良表示，原本已是遲到的正義，國教署卻不願按照103年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接核給法定員額，近日又針對111學年度之編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過之會議紀錄等，始能申請。

侯俊良抨擊，國教署還在申請注意事項載明：「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回以增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。

全教總副秘書長張瓊方表示，依法行政是最低標準，按各機關之員額核給，本應依法給予，於編列預算時自應將法定員額之預算編列之，國教署不此之圖，竟然還設下重重關卡設限，完全不打算依法行政，消極怠惰、推諉拖沓，讓人不可思議。

侯俊良表示，全教總質日接獲許多國立高中職學校陳情，嚴正要求教育部應將推估之1400名員額及人事費預算，按學校法定員額數直接下授核給學校，於111年預算應足額編列，不得再以任何理由推託。

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