雙11報到超商店員盼民眾盡早取貨 反被酸情勒、又不是沒給錢

雙11購物節即將到來，有超商店員對網友喊話，希望網友可以盯緊到貨情況，有貨到就快去領，不過這番說法遭到許多網友反酸情緒勒索、又不是沒給錢。（圖擷自Dcard）

2021/11/10 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕雙11購物節即將到來，有超商店員於社群平台PO文，分享過往大量包裹擠爆超商的盛況，並在文中對網友喊話，希望網友可以盯緊到貨情況，有貨到就快去領，不過這番說法遭到許多網友質疑「我們有付錢又不是沒付錢？」、「這個問題不覺得是超商及物流應該想出更好的解決辦法嗎」、「看了這篇文，我決定把宅配改成超商取貨」等。

有網友在Dcard分享過往雙11超商湧入大量包裹，讓超商呈獻爆炸滿狀態的畫面，店內也被擠得水泄不通，網友表示這期間店員都會崩潰忙碌，因為許多人網購都選擇超商取貨。為此她也提供解方，希望網友可以利用超商貨物條碼，觀察商品到貨情形，若貨到了就趕快去領「不要拖」，不要想說等全部到了再去領，並呼籲大家「理性購物、積極取貨」。

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不過這番說法卻引來部分網友不滿，紛紛留言質疑「這應該是超商該想辦法解決的問題，覺得這樣就麻煩就別做超商吧」、「什麼叫理性購物 你不要去超商買大冰美啊」、「我覺得貨很多就是很多，提早去拿還是會這麼多」、「我有一次一收到簡訊馬上去領，結果店員說他們的貨剛到都還沒理完」、「這也太情緒勒索了吧，本來就有超取功能我們為什麼不能選？就因為這樣會讓超商塞爆？」、「無法接受就不要做，什麼工作都有淡旺季」、「謝謝你的情勒提醒，今年雙11還是一樣會選超商取貨」、「辭職啊」等。

不過也有一些網友表示「留言都這麼激動是怎樣，有人罵買東西的人了嗎」、「大家撿到搶？」、「樓上一堆人好兇喔，只是建議大家早點去取貨，不知道在火爆幾點的」、「這種文一定會有，我偏要這麼做關你屁事的屁孩留言」。

還有部分超商店員則是現身說法「作為一名資深小七店員，我想告訴妳。公司永遠相信顧客是理性人。會乖乖的等，永遠不趕時間，等個30秒沒問題殊不知我要真的讓客人等30秒客訴單就來了」、「身為超商店員的我覺得，貨多倒是還好，但是希望大家取貨前可以看清楚，自己到底有多少貨，到底到店了沒，要看證件的就請證件準備好，該付錢的錢請帶夠 」、「都別傻了，每年的雙11不都在吵嗎？政府都沒改變，還期望企業家做什麼」，對於網友酸「雙十一前離職，雙十一後復職」，也有人表示「這真的應該只有做過超商都才會懂…我確實之前是在11月初離職的」。

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