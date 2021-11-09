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    藝FUN券明上路 高市196家商店買500送100

    高市196家商店對接藝FUN券。（文化局提供）

    高市196家商店對接藝FUN券。（文化局提供）

    2021/11/09 19:42

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕文化部加碼推出「5倍藝FUN送」明天（10日）開始使用，高雄市「高雄開就賺」振興活動邀集196家夥伴店家，民眾持藝FUN券或振興券紙本單筆消費滿500元，就加碼贈送100元高雄券。

    「高雄券對接藝FUN券」首波以書店、文具店及出版業最踴躍，近百家書店文具店業者今天到文化局領取首波高雄券；業者透露，疫情影響收入有賴振興券挹注，鼓勵民眾多買書、雜誌，也歡迎外縣市遊客感受美好人文風景，順便「多買一本書，幫書店加油打氣。」

    文化局長王文翠向本報表示，首波店家請領高雄券金額超過200萬元，蓄勢待發搶攻藝FUN商機，市區擁有豐富藝文產業，書店、展演空間、文資景點、眷村民宿、文具行、影城、手作文創資源，多樣化商品組合與展演節目選擇。

    196家合作商店涵蓋電影院、展演場館，老牌音樂展演空間「藍色狂想」、「岩石ROCKS」、「洛克酒吧」，及古典唱片「尚音唱片」、在地樂器行「時代樂坊」也加入對接行列。

    市區14處、64個文化資產保存場域適用藝FUN券，包括百年碼頭倉庫棧貳庫、打狗英國領事館、日治金融第一街「新濱‧駅前」，至於左營建業和黃埔新村為全國最大面積眷村，推出「眷村民宿」適用振興、國旅、藝FUN三券合用。

    文化局指出，日光小林社區發展梅好薑來禮盒、織繡等商品，還有深入小林村文化遊程，至於旗山糖廠社區曾為亞洲香蕉王國，將天然香蕉絲製成藝品，歡迎親子同遊體驗手抄紙課程。

    部分駁二商家加入對接行列。（記者黃旭磊攝）

    部分駁二商家加入對接行列。（記者黃旭磊攝）

    業者加入「高雄券對接藝FUN券」行列。（記者黃旭磊攝）

    業者加入「高雄券對接藝FUN券」行列。（記者黃旭磊攝）

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