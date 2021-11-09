新媒體跨域人才缺口 政大推碩士學程補助半年實習18萬

政治大學校長郭明政表示，全球傳播與創新科技碩士學位學程鎖定新媒體人才，並結合傳播、文學、法律、創新國際、資訊等5大領域，並吸收外籍學生，並希望藉由人才培育機會，為台灣發聲，讓世界看見台灣。（政大提供）

2021/11/09 18:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球新媒體蓬勃發展，跨域人才需求激增，政治大學今（9日）宣布，推「全球傳播與創新科技碩士學位學程」，將採中英雙語授課，並收一半外籍生，1年半授課期間，半年需進行海內外實習，將提供合計18萬元補助，打造各領域所需的數位創新人才。

政大校長郭明政透露，該碩士學程獲文化部補助，加上校內資源挹注，使規模達1年4千萬元，目標年收60名海內外英才，30名外籍、30名本國，主修課程1年，剩下半年必須實習，4個月在國內、2個月赴海外，實習補助合計18萬元，讓學生無後顧之憂。

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該學程主任、政大傳播學院特聘教授徐美玲指出，該學程直接面對新媒體未來挑戰，非常務實前瞻，碩士論文不強調學術高端，而是投向比較個案研究、實習參訪、田野觀察等整理歸納，並從在地鏈結到全球趨勢。

郭明政說，學程不僅專注傳播，還更加入文學、法律、創新國際、資訊學院等校內資源，也會延攬2到4名國際師資、海內外業界名師，並希望藉由人才培育機會，為台灣發聲，讓世界看見台灣。

徐美玲說，實習方面將與國際知名社群媒體平台及科技公司合作，且學程諮詢委員已有Google、臉書等資深主管加入，未來也將設計學界與業師「雙導師」制度，輔導學生從做中學，因疫情影響，預計11月24日起採網路報名，審查結果也將公告網站。

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