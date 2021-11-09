基隆多條路重複開挖民怨「才有油水」 市府這樣解釋提折衷辦法

基隆暖暖道路一再開挖，民眾不禁質疑這樣才有油水。（記者盧賢秀攝）

2021/11/09 17:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖暖區過港路、源遠路、東勢街最近密集重複開挖，民眾怨聲載道。市議員指民眾在臉書社群比喻成「冰箱牛肉理論」，指一直開挖才有油水，要市府工務處應該講清楚。工務處長張元良表示，基隆管線太多，沒辦法封路讓管線單位一次性改完，才會重複開挖，以後會以施工簡訊通知，讓資訊透明。

市議員王醒之說，暖暖幾條重要道路重複開挖，包括東勢街、東碇路口；過港路、寧靜街口，自來水汰管、中華電信管線工程、再加上污水下水道，在短時間內不斷開挖，民眾十分痛苦。

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市議員林旻勳也指出，源遠路、過港路與東勢街等密集重復開挖，工務處應說清楚，為何讓民眾覺得一直開挖，挖了又補，甚至在臉書的群組上直接不客氣地留言，「暖暖區不管是民代、里長、官員就是要一直開挖馬路，才會有油水」，甚至有人用「冰箱牛肉理論」，指牛肉就是要反複放進冰箱再拿出來，這樣才有油水，要求工務處在議會說清楚。

市議員莊敬聖說，從中華路到文化路，那邊鋪一半、這邊鋪一半，還有S型鋪設，中山區行政大樓前道路爛到不行，民眾去洽公跟騎越野車一樣。市議員張秉鈞也說，中山區復興路和中和路很多地方凹凸不平、下陷，尤其今年中和路剛做排水溝，近來新建案砂石車長期輾壓，路已崩裂掉，昨天還有民眾騎車摔倒，要求重新刨鋪。

工務處長張元良說，基隆的地下管線密密麻麻，自來水要做又影響到中華電信、台電，遷管時儘量安排時程，但每個單位做好後會有假回填，民眾就以為舖了又挖，這是「穿著西裝改西裝」的問題，沒有辦法封路讓管線單位一次性改完。以後會用施工簡訊通知，相關單位有問題即時反映，即時處理。

至於中華路、文化路是因全市要鋪設的路段太多，若經檢測道路平整度指標大於5的全面刨鋪，小於5則就一段一段改善，民眾觀感不好會檢討改進。

民眾抱怨中山區行政大樓前道路爛到不行。（記者盧賢秀攝）

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