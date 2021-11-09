為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹縣2年砸5.4億 打造「幸福120號縣道」

    配合「幸福120號縣道」打造計畫而改善後的竹北光明6路。（記者黃美珠攝）

    配合「幸福120號縣道」打造計畫而改善後的竹北光明6路。（記者黃美珠攝）

    2021/11/09 16:35

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣為了打造「幸福120號縣道」，近2年以竹北光明6路、芎林富林路為主，在沿線推動各項建設已經砸下5.4億進行道路品質和環境優化工作。最近又爭取到另筆4000萬，準備發包120號縣道新中正橋前後、跟竹林交流道往東到文衡路之間，做2路段的道路及附屬設施改善，把原不在浪漫台3線丘陵水岸景觀大道工程計畫內的路段補上，爭取明年7月底完工。

    縣府工務處長林鶴斯說，竹北光明6路、芎林鄉富林路都跟120號縣道共線，且因是竹北、芎林2個鄉鎮的重要聯外道路，所以成為打造「幸福120號縣道」的核心路段，2年下來總共已經投入至少5.4億元進行道路「變臉」。

    目前該計畫已經完成竹北高速公路涵洞美化、浪漫台3線丘陵水岸景觀大道、以及竹北亮點計畫工程等，受惠區貫穿了竹北、芎林、橫山、浪漫台3線、高鐵車站、以及國1、國3交流道等重要交通節點。

    以浪漫台3線丘陵水岸景觀大道工程為例，中央補助1.8億元，7月完工後改善了路面品質，也讓電桿跟管線下地，道路也因綠色植栽而不再單調。這個工程還一併整建了五龍社區公園，把沿線的路側護欄重新清洗上色、分別加上油桐花與螢火蟲圖案。

    在國道3號竹林交流道東側的路段，從120號縣道12公里又100公尺起往東5.9公里的路段，跟芎林鄉富林路共線，是芎林、竹東上下國3的主要路段。

    另投入3.6億執行前瞻建設的竹北亮點計畫工程，等於是竹北市道路的優化和環境提升工作。

    因為透過光明六路東1段、東2段，跟自強南、北路道路設施的整建、綠色生態路網及自行車道建置、人行道及無障礙系統的設置改善等，整體提升道路交通運作效率跟安全性，在9月過後已陸續完成。

    光明6路通過國道1號下方的涵洞裡面，兩側舊有的燈箱牆面也增添彩繪藍天，與象徵客家庄的油桐花，希望帶給用路人全新的感受。

    重新優化後的竹北光明6路光明6路穿過國道1號下方的箱涵環境。（記者黃美珠攝）

    重新優化後的竹北光明6路光明6路穿過國道1號下方的箱涵環境。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打造友善步行城市 苗縣獲前瞻補助改善苗栗、頭份6路段
    2021/05/01 19:44

    打造友善步行城市 苗縣獲前瞻補助改善苗栗、頭份6路段
    立委爭取大肚和美大橋 盼與國3系統銜接
    2020/10/12 21:22

    立委爭取大肚和美大橋 盼與國3系統銜接

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    提升道路品質 中市府獲前瞻補助5.75億
    2018/03/02 12:22

    提升道路品質 中市府獲前瞻補助5.75億
    新竹縣府養護道路獲中央肯定 多賺500萬補助
    2016/11/01 19:57

    新竹縣府養護道路獲中央肯定 多賺500萬補助

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播