新竹縣2年砸5.4億 打造「幸福120號縣道」

配合「幸福120號縣道」打造計畫而改善後的竹北光明6路。（記者黃美珠攝）

2021/11/09 16:35

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣為了打造「幸福120號縣道」，近2年以竹北光明6路、芎林富林路為主，在沿線推動各項建設已經砸下5.4億進行道路品質和環境優化工作。最近又爭取到另筆4000萬，準備發包120號縣道新中正橋前後、跟竹林交流道往東到文衡路之間，做2路段的道路及附屬設施改善，把原不在浪漫台3線丘陵水岸景觀大道工程計畫內的路段補上，爭取明年7月底完工。

縣府工務處長林鶴斯說，竹北光明6路、芎林鄉富林路都跟120號縣道共線，且因是竹北、芎林2個鄉鎮的重要聯外道路，所以成為打造「幸福120號縣道」的核心路段，2年下來總共已經投入至少5.4億元進行道路「變臉」。

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目前該計畫已經完成竹北高速公路涵洞美化、浪漫台3線丘陵水岸景觀大道、以及竹北亮點計畫工程等，受惠區貫穿了竹北、芎林、橫山、浪漫台3線、高鐵車站、以及國1、國3交流道等重要交通節點。

以浪漫台3線丘陵水岸景觀大道工程為例，中央補助1.8億元，7月完工後改善了路面品質，也讓電桿跟管線下地，道路也因綠色植栽而不再單調。這個工程還一併整建了五龍社區公園，把沿線的路側護欄重新清洗上色、分別加上油桐花與螢火蟲圖案。

在國道3號竹林交流道東側的路段，從120號縣道12公里又100公尺起往東5.9公里的路段，跟芎林鄉富林路共線，是芎林、竹東上下國3的主要路段。

另投入3.6億執行前瞻建設的竹北亮點計畫工程，等於是竹北市道路的優化和環境提升工作。

因為透過光明六路東1段、東2段，跟自強南、北路道路設施的整建、綠色生態路網及自行車道建置、人行道及無障礙系統的設置改善等，整體提升道路交通運作效率跟安全性，在9月過後已陸續完成。

光明6路通過國道1號下方的涵洞裡面，兩側舊有的燈箱牆面也增添彩繪藍天，與象徵客家庄的油桐花，希望帶給用路人全新的感受。

重新優化後的竹北光明6路光明6路穿過國道1號下方的箱涵環境。（記者黃美珠攝）

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