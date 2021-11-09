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    「10+4」檢疫是對台商心中有恨？ 陳時中：是有愛吧

    前衛生署長楊志良認為春節檢疫「10＋4」方案只放寬4天，無法縮短天數是指揮官對中國台商「心中有恨」。中央流行疫情指揮中心陳時中（見圖）先反問「心中有恨，所以我們努力把天數降低？」並妙回「應該是有愛吧！」（指揮中心提供）

    前衛生署長楊志良認為春節檢疫「10＋4」方案只放寬4天，無法縮短天數是指揮官對中國台商「心中有恨」。中央流行疫情指揮中心陳時中（見圖）先反問「心中有恨，所以我們努力把天數降低？」並妙回「應該是有愛吧！」（指揮中心提供）

    2021/11/09 15:18

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（9日）例行記者會由指揮官陳時中主持，媒體追問對於前衛生署長楊志良認為春節檢疫「10＋4」方案只放寬4天，無法縮短天數是指揮官對中國台商「心中有恨」。對此陳時中先反問「心中有恨，所以我們努力把天數降低？」並妙回「應該是有愛吧！」

    陳時中說，春節返鄉以台商為最大宗，「（如果有恨）乾脆就檢疫14天，把門關好，什麼事都不要想，也不用像這兩天讓大家覺得很複雜。如果加嚴變成檢疫21天，那才有那種（心中有恨）嫌疑。

    陳時中表示，因爲收到許多反映，知道台商返鄉心切，因此想盡各種辦法，「10+4」即是辦法之一。他坦言，正如某市長提到的「10+4」要面對很多困難，因此指揮中心也持續在克服各種困難，達成讓更多人入境的心願。

    陳時中也提到，「10+4」方案讓部分旅社覺得複雜，他強調，並沒有要求業者更動、改變既定行程，只是說明「若1月2日至10日有人更改日期，就會有多出空擋」可多再做一輪，並沒有要求業者一個一個挪改日期。

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