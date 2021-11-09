活化運動休閒園區 花蓮菸葉廠獲花東基金6700萬元補助

「公賣局花蓮菸葉廠」獲花東地區永續發展基金核定6700萬元活化為運動休閒園區，縣府教育處將投入環狀PU跑道、槌球場等第一期工程施作，預計明年下半年對外開放使用。 （記者王峻祺攝）

2021/11/09 13:51

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「公賣局花蓮菸葉廠」在2000年裁撤後荒廢閒置迄今，成為地方治安死角，去年教育處接手活化，規劃打造運動休閒園區，經爭取花東地區永續發展基金，獲核定6700萬元後，今年將投入環狀PU跑道、槌球場等第一期工程施作，預計明年下半年對外開放使用。

花蓮舊菸葉廠位於吉安鄉火車站旁，是當地「蛋黃區」，2000年裁撤後留下4公頃場區，屬國有財產局所有，歷經文化局、消防局、吉安鄉公所及教育處等單位代管。縣議員黃馨長期關注菸廠活化後續，認為菸葉廠包括大煙囪等建物均應保留，重新呈現近70年珍貴歷史底蘊。

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黃馨去年曾召開專案會議，討論菸廠活化規劃，今在縣議會第19屆第6次定期大會中再度表示，原地方希望做為歷史風貌區，但受時空轉變影響，運動休閒園區也可行，開放民眾運動，了解吉安包括原住民、客家文化及廠區的歷史發展。

花蓮縣府教育處體健科長徐蔚文說，菸葉廠土地屬國產署所有，目前都市計畫變更案已送內政部，審查通過就可廢除指定用途，申請無償撥用後，進行後續工程，園區內會保留7棟歷史建物，希望明年下半年前完成第一期工程，提供民眾入內散步、健身。

菸廠活化計畫，第一期獲花東基金核定6700萬元，縣府預計施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場及薄薄部落聚會所空間，並在入口處修繕1棟遊客服務中心；其他6棟則列入第二期計畫，做為文化與客家歷史保存展館，暫定由文化局向文化部爭取相關經費。

花蓮舊菸葉廠位於吉安鄉火車站旁，是當地「蛋黃區」，2000年裁撤後留下4公頃場區，屬國有財產局所有，歷經文化局、消防局、吉安鄉公所及教育處等單位代管。（記者王峻祺攝）

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