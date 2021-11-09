為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    活化運動休閒園區 花蓮菸葉廠獲花東基金6700萬元補助

    「公賣局花蓮菸葉廠」獲花東地區永續發展基金核定6700萬元活化為運動休閒園區，縣府教育處將投入環狀PU跑道、槌球場等第一期工程施作，預計明年下半年對外開放使用。 （記者王峻祺攝）

    「公賣局花蓮菸葉廠」獲花東地區永續發展基金核定6700萬元活化為運動休閒園區，縣府教育處將投入環狀PU跑道、槌球場等第一期工程施作，預計明年下半年對外開放使用。 （記者王峻祺攝）

    2021/11/09 13:51

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕「公賣局花蓮菸葉廠」在2000年裁撤後荒廢閒置迄今，成為地方治安死角，去年教育處接手活化，規劃打造運動休閒園區，經爭取花東地區永續發展基金，獲核定6700萬元後，今年將投入環狀PU跑道、槌球場等第一期工程施作，預計明年下半年對外開放使用。

    花蓮舊菸葉廠位於吉安鄉火車站旁，是當地「蛋黃區」，2000年裁撤後留下4公頃場區，屬國有財產局所有，歷經文化局、消防局、吉安鄉公所及教育處等單位代管。縣議員黃馨長期關注菸廠活化後續，認為菸葉廠包括大煙囪等建物均應保留，重新呈現近70年珍貴歷史底蘊。

    黃馨去年曾召開專案會議，討論菸廠活化規劃，今在縣議會第19屆第6次定期大會中再度表示，原地方希望做為歷史風貌區，但受時空轉變影響，運動休閒園區也可行，開放民眾運動，了解吉安包括原住民、客家文化及廠區的歷史發展。

    花蓮縣府教育處體健科長徐蔚文說，菸葉廠土地屬國產署所有，目前都市計畫變更案已送內政部，審查通過就可廢除指定用途，申請無償撥用後，進行後續工程，園區內會保留7棟歷史建物，希望明年下半年前完成第一期工程，提供民眾入內散步、健身。

    菸廠活化計畫，第一期獲花東基金核定6700萬元，縣府預計施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場及薄薄部落聚會所空間，並在入口處修繕1棟遊客服務中心；其他6棟則列入第二期計畫，做為文化與客家歷史保存展館，暫定由文化局向文化部爭取相關經費。

    花蓮舊菸葉廠位於吉安鄉火車站旁，是當地「蛋黃區」，2000年裁撤後留下4公頃場區，屬國有財產局所有，歷經文化局、消防局、吉安鄉公所及教育處等單位代管。（記者王峻祺攝）

    花蓮舊菸葉廠位於吉安鄉火車站旁，是當地「蛋黃區」，2000年裁撤後留下4公頃場區，屬國有財產局所有，歷經文化局、消防局、吉安鄉公所及教育處等單位代管。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    引入民間資源活化 湯圍溝宜縣擬促參招商
    2021/09/06 14:29

    引入民間資源活化 湯圍溝宜縣擬促參招商
    高雄鼓山漁港將「華麗轉身」 預計明年2月底完工
    2021/04/09 12:08

    高雄鼓山漁港將「華麗轉身」 預計明年2月底完工

    寒冬來襲！禦寒神物「超導被」上市
    屏東日遺眷舍群復舊 勝利星村重生
    2021/02/18 05:30

    屏東日遺眷舍群復舊 勝利星村重生
    小英故鄉枋山蚊子館活化 變身海景夕陽飯店
    2021/02/04 21:04

    小英故鄉枋山蚊子館活化 變身海景夕陽飯店

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播