再生玻璃瀝青鋪路 宜市已達6萬4930平方公尺

宜蘭市公所從2019年起，開始使用再生玻璃瀝青來鋪設路面，總鋪設面積達6萬4930平方公尺以上。（宜蘭市公所提供）

2021/11/09 12:51

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所從2019年起，開始使用再生玻璃瀝青來鋪設路面，至今已完成中華路、環市南路、林森路、同興街與新興路等路段施工，總鋪設面積達6萬4930平方公尺以上，使用約1812公噸以上的廢玻璃砂再生料；市長江聰淵說，盼藉此同時達到「維護道路安全」及「環境保護」的雙贏目標。

據行政院環保署統計，國內每年約產生50至60萬噸的廢玻璃，經環保署與學術單位研究，廢玻璃容器處理後可做成玻璃砂再生料，加工後可製成亮彩琉璃、透水磚或拌入瀝青中做為道路鋪面，行政院公共工程委員會亦訂有再生玻璃瀝青混擬土施工綱要規範進行推廣。

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宜蘭市公所於2019年起，在市區道路、農路維護管理工程與管線挖掘鋪面暨寬頻管道設施維護工程中，陸續使用再生玻璃瀝青作為道路鋪面，並依據行政院公共工程委員會規範，將經處理無銳角且粒徑小於4.75mm的玻璃砂再生料，參配適當比例取代一般的細粒砂，攪拌入瀝青混凝土中，利用玻璃硬度高、耐壓性強、吸水性低、不燃性佳、多稜角及粒形佳等特性，提升市區道路的強度及摩擦係數。

此外玻璃砂瀝青鋪面反光效果佳，夜間行駛可警示駕駛人，保障行車安全，公所至今已完成於中華路、環市南路、林森路、同興街與新興路等路段施工；公所表示，自從路段使用玻璃砂瀝青，有效提高夜間行駛注意力，且路面閃亮亮的相當美觀又實用。

江聰淵表示，為維護用路人安全，市公所積極改善市區路面，使用回收廢玻璃再生料作為鋪面，提升道路強度及警示效果，同時達到「維護道路安全」及「環境保護」的雙贏目標。

市公所使用再生玻璃瀝青作為道路鋪面，並依據行政院公共工程委員會規範，將經處理無銳角且粒徑小於4.75mm的玻璃砂再生料，參配適當比例取代一般的細粒砂，攪拌入瀝青混凝土中。（宜蘭市公所提供）

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