中縣市合併11年營養午餐價差5元 議員︰盼教局說服家長拉平

中縣市合併11年，但營養午餐價格差距5元，市議員希望教育局想辦法說服家長拉平。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/09 12:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕縣市區營養午餐價差5元影響菜色？中市議員施志昌、林祈烽今日在市議會質詢指出，縣區孩童的營養午餐採購價格平均比起市區少5元，恐影響孩童午餐的菜色，希望教育局能夠提出辦法減少價格上的落差，說服家長同意把價格拉平，讓孩童吃得更好。

教育局長楊振昇表示，全市都是依據「台中市高級中等以下學校午餐供應執行要點」以及「台中市市立中小學辦理學校午餐管理要點」訂定午餐的招標價格，但不管是中央或者是地方政府補助給各校的營養午餐的費用都是一樣的，而各校的營養午餐的價格，則是由營養午餐價格的決定由學校的營養午餐的供應委員會決定，教育局尊重。

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市議會今天進行教育文化部分質詢，市議員施志昌表示，近1、2年，很多人開始討論營養午餐全國是否要訂定專法管理，原因是由於各縣市政府做法不一，台中縣市合併至今已經11年，過去縣區或許因為物價、或是因為縣府財政問題，造成縣區的營養午餐比起市區，價格差了大約有5元，然而縣市合併以後，這樣的差距也沒有因為縣市合併消除。

施志昌指出，即使現在全台中營養午餐的補助金額都一樣，如每一餐台中市政府補助5元，另有補助每週水果6元，若使用「三章一Q」的食材，中央政府也從每餐補助3.5元提高到6元，就補助方面，其實全台中的學生基本上都是相同的，既然補助都一樣，為何會有價格上的落差？

施志昌表示，或許學校午餐供應委員會的態度，會覺得漲價太多家長會有意見。但現在價格都是市場機制，補助又相同，但縣區營養午餐招標價格大約在38至43元之間，但市區甚至有45至50以上，羊毛出在羊身上，若差5元價格恐會影響到菜色。

施志昌也表示，縣區價格較低，真的要力求變化也有困難，加上很多偏鄉還要加上運送成本，甚至讓營養午餐的供應廠商望之卻步。而且縣市合併已經超過11年，食材成本早就沒有什麼差異。

施志昌建議，如何弭平縣市學校間的營養午餐價格差異，還是需要教育局來努力，像是價格較低的學校，可能需要教育局協助學校說明調漲之後的優點跟家長說明，家長不是出不起，而是不了解為何要調漲。所以同樣站在為了孩子好的角度，努力說服家長，弱勢家庭的問題，也要教育局盡量來協助。

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