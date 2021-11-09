在美國沒吃萊豬？ 陳吉仲：我家務農不吃牛 吃了許多美國豬肉

農委會主委陳吉仲。（資料照）

2021/11/09 09:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對反萊豬公投，農委會主委陳吉仲今天在立法院接受媒體聯訪時指出，無論站在國家發展、農民或消費者角度，都要投下不同意票，公投若通過，未來台美經貿和台灣加入CPTPP的可能性都會大受影響。針對外界質疑陳吉仲沒有吃過美國萊豬，陳吉仲也回應，他家因為務農不吃牛，因此他在美國吃了許多美國豬肉。

陳吉仲表示，反萊豬公投攸關國家發展，如果這個公投案過了，那未來台美經貿和台灣加入CPTPP的可能性都會大受影響，期待所有國人針對反萊豬公投，把利弊分析清楚，就食品安全角度而言，因為我們有清楚標示，現在市場上沒有需求，一塊萊克多巴胺的豬肉也沒有進口，安全不只可以確保，而且完全依照國際規範標準，這本來就是要邁入國際區域經貿組織的國家要遵守的規則。

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陳吉仲指出，而就農民角度而言，現在的豬價是20年來最高，我們還有百億基金解決所有肉品市場和畜牧場的環保問題，無論站在農民或消費者角度都要投下不同意票。

針對衛福部草屯療養院醫師沈政男稱陳吉仲在美國沒有吃到萊克多巴胺豬肉，陳吉仲表示，他從1994年到2000年在美國，2005年到2009年再回美國客座，因為他家裡務農不吃牛肉，所以他在美國當然吃了許多美國豬肉。

媒體追問，民間團體希望跟陳吉仲辯論反萊豬，陳吉仲對此表示，民間團體都是他的老戰友，他也了解他們始終如一的堅持，還是希望許多資訊公開透明給國人了解，在國家發展過程中，這個公投案通過的話，傷害的絕對不會只有農民和消費者，而是整個國家，如果有機會他很樂意把他所掌握的資訊跟大家溝通。

另外對於介殼蟲事件後跟中國還有來往嗎？陳吉仲表示，在WTO食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施協定SPS底下的處理機制，還是希望透過多邊處理達成相關國際規範底下，請中國具體回應，兩岸聯繫管道會持續進行，如果中國要加入CPTPP絕對要依照國際規範進行，例如如果出口到日本發現介殼蟲，就是薰蒸後進入日本市場，中國未來也應該遵守這樣的國際規範。

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