砲陣地過近擾民 軍方承諾：調整三軍聯訓基地戰車射擊位置

三軍聯訓基地指揮官張明德（立者）則率幹部前往與當地居民會談。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/08 19:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春三軍聯訓基地近期進行年度「聯勇操演」，卻因為比以往還巨大的砲擊聲響，引發當地民眾不滿投訴，恆春鎮代會今（8日）率隊到現場會勘，質疑軍方更動砲擊位置，卻未與居民協調；軍方解釋，近一年多因為環境改善，未在仁壽山砲陣地射擊，下一次的演訓將調整戰車射擊位置，將射擊線內移等措施改善。

仁壽山砲陣地位在網紗里周邊，當地居民痛批，近年與軍方和平共處，演訓也都能夠控制射擊影響，但近期落幕的「聯勇操演」，沒有獲得村民同意就在近距離開砲，砲聲隆隆的噪音及煙塵迷漫擾民，隆隆作響更可能震壞房屋龜裂，讓當地村民不得安寧。

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恆春鎮代會今天大動作前往網紗里勘查，由鎮代會主席陳進義、副主席陳進興帶隊，包括鎮代李建華、趙記明、陳新賢、陳進忠等人都到場關注，也提及最近三軍聯訓基地的周邊狀況多，呼籲軍方必須積極改善。

三軍聯訓基地指揮官張明德則率幹部前往與當地居民會談，軍方強調，前個年度因為環境工程及疫情關係，遠離原來的砲陣地演訓，今年重回該陣地引發居民疑慮後，下次演訓針對戰車移動塵土問題，將調整戰車射擊位置，將射擊線內移，後續踏勘及加強網紗溪造林和增蓋隔音牆等設施，來改善射擊噪音及塵土問題；直升機將針對飛行路線、高度等多方面重新規劃，降低飛行噪音。

聯勇操演上週剛結束。（記者蔡宗憲攝）

聯勇操演上週剛結束，戰車砲擊問題引發民怨。示意圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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