基隆校官眷舍磚束遭踩踏搖幌快斷 市府：破壞最高罰2千萬

基隆市校官眷舍的「磚束基礎」，上週六（６日）遭到許多遊客踩踏，造成磚束基礎搖幌不已；市府今天趕緊用阻絕設施隔離，避免遊客闖入。（記者俞肇福攝）

2021/11/08 14:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕誠品書店限定店上週六（6日）進駐基隆沙灣歷史文化園區，吸引許多民眾前往觀覽，但在要塞司令部校官眷舍旁的「磚束基礎」遭到許多遊客踩踏，甚至有遊客踩踏其上造成磚束搖幌現象。基隆市文化局表示，將裝設告示牌、警示線，若未遵守規定惡意闖入破壞，將依違反文化資產法，處50萬以上、2000萬以下罰金。

市議員張顥瀚表示，沙灣歷史文化園區10月初開幕，誠品書店也以限定店模式11月6日進駐，吸引許多外地民眾前來遊覽，但昨天中午接到市民陳情，有遊客不清楚在校官眷舍旁的紅磚束也屬於古蹟附屬設施，許多小朋友任意在上頭踩踏玩耍，有些紅磚位移甚至出現塌陷現象，擔心若不慎發生磚束倒塌意外人員受傷，難以追究責任。

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張顥瀚指出，將請文化局對古蹟進行維護，增加更明確標示、標語，讓民眾不會誤認是休閒場域，他提及，遊客前來基隆觀光是好事，但呼籲大家要提高公德心、文化素養，一起維護這項具歷史意義的建物。

基隆市文化局長陳靜萍說，接獲通報時，現場已圍起警示的三角錐，但民眾仍擅自進入破壞，這是非常不可取的行為，她強調，校官眷舍是市定古蹟，歡迎大家來參觀，也希望大家共同維護這得來不易的修復成果，未來會在周邊設置告示牌、警示線及警示帶，若民眾仍闖入將依違法文化資產保存法103條，處50萬元以上、2000萬元以下罰金。

文化局文化資產科長郭麗雅補充說明，磚束基礎屬於校官眷舍古蹟附屬設施，以前也是一間獨立宿舍，但還沒被登入文化資產前已傾頹，加上修復時，尚未完成調查資料，才沒有進行修繕。由於磚束大多隱蔽在房屋底下，多數人不知道結構為何，希望民眾在參觀修繕完畢的眷舍外，也能了解屋子的基礎結構，才會選擇保留。

基隆市校官眷舍的「磚束基礎」，上週六（６日）遭到許多遊客踩踏，造成磚束基礎搖幌不已；市府今天趕緊用阻絕設施隔離，避免遊客闖入。（記者俞肇福攝）

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