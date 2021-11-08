台史博升格揭牌 蘇貞昌盼專案向民間蒐集資料

行政院長蘇貞昌（中）與文化部長李永得（左2）、行政院秘書長李孟諺（右2）、台南市副市長趙卿惠（左1）等人，共同為國立台灣歷史博物館升格揭牌。 （記者劉婉君攝）

2021/11/08 12:15

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館升格為行政院3級機構，行政院長蘇貞昌今天上午出席揭牌儀式，他表示，台灣快速轉變，隔代交接，各種資料愈來愈快消失，希望台史博專案向民間蒐集資料，讓世界知道人們在這塊土地上的努力。

蘇貞昌表示，台灣人在自己的土地上要建立自己的國家，外來歷史常是勝利者的筆記、統治者神話，大家將過去千百年背得熟瓜爛熟，但卻對最近幾十年、幾百年無知，台灣要保存這塊土地的故事，讓後來的人也讓世界知道前人有多麼辛苦，國立台灣歷史博物館責無旁貸，這是國家的博物館、大家的博物館，且應該是國際級的博物館。

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蘇貞昌說，台史博升格後經費加6千萬元、人員多11個，他覺得這樣不夠，博物館要跟土地聯繫，讓大家知道，徵集愈來愈快消失的各種資料，要花很大經費人力，但要做正確努力，否則台灣快速轉變，隔代交接，下一代不知輕重，有很多東西散逸，將會很可惜。

他認為，要特別努力的不是做研究書畫，是要讓大家來看，才能知道歷史進而對土地有感情，才會為國家努力，這是博物館責任。盼史博館用專案方式蒐集各方資料，透過各種管道讓民間知道台史博，把東西蒐集起來，將故事活化後承先啟後，他也會全力支持。

台史博升格今天由蘇貞昌與文化部長李永得、故宮博物院長吳密察、台南市副市長趙卿惠、台史博館長張隆志等人共同揭牌。

張隆志表示，台史博於10月17日升格為三級機構，10月底並舉辦10週年館慶，升格後將朝組織活化、數位轉型、國際連結3大方向努力，盼成為國際級博物館，展現民主台灣的軟實力。

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