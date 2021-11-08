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    金門新學年已降師生比 全幼產呼籲全國跟進

    全國幼教產業工會今呼籲全國幼兒園跟進金門降低師生比，使教育更優質。（圖由全幼產提供）

    全國幼教產業工會今呼籲全國幼兒園跟進金門降低師生比，使教育更優質。（圖由全幼產提供）

    2021/11/08 09:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕金門率全國之先降低公幼師生比，新學年已由1比15降至1比12，全國幼教產業工會今呼籲全國幼兒園跟進降低師生比，使教育更優質。

    全幼產理事長許文菁表示，幼教環境確實往「平價、普及」邁進且有成效，不僅推行「0至6歲國家一起養」等補助，也廣設準公共化幼兒園與非營利幼兒園，大大降低家長們的育兒負擔，此時正是調降師生比最好時機，應從3歲至6歲降為1比12，兩歲專班由1比8降至1比6；若班級人數無法調降，亦可增加班級內教保服務人員的人數。

    許文菁表示，今年教師節，全幼產調查「老師最想要的教師節禮物」，最希望改善的職場狀況以「降低師生比」呼聲最高，其次才是在職人員的福利條件，許文菁表示，可見在教學現場的教保服務人員們，深深感受到師生比過高的問題，已是超越個人需求而必須改善的狀況。

    許文菁說明，公私立幼兒園的師生比，自民國70年「幼稚教育法」到目前的「幼兒教育及照顧法」規定，3歲以上至入國小前的幼兒班級內老師與孩子的人數比為1比15，此師生比近40年未改變過。

    許文菁表示，101年開始實行「幼托整合」，教育部將2歲到未滿3歲幼兒納入「幼兒教育及照顧法」中，其班級內教保服務人員及幼兒的人數比高達1比8，老師們連在吃飯的視線都不離開孩子們。

    許文菁表示，一班30名幼童配2名老師，但越年幼的孩子越需要照顧者的協助與陪伴，若班級內兩位老師其中一位為了協助孩子鬧情緒、尿褲子、嘔吐等狀況，就只剩一位老師看顧29名孩子，在如此心力交瘁的幼教生涯裡，要老師們如何維持教學熱情與品質？

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