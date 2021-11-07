東方歷史融入西方油彩 旅澳藝術家陳向濂展示獨特畫風

陳向濂義賣作品「在水一方」全數捐贈博幼基金會。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/07 22:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕旅澳藝術家陳向濂獲邀中友時尚藝廊油畫創作展，展出「ART 1 by 1御覽之寶」等作品共22幅，展示於獨特的藝術櫥窗，結合互動式螢幕裝置，與觀眾趣味互動，這也是陳向濂首次於百貨公司裡展出，同也提供「在水一方」作品義賣，價值28萬，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播，義賣金額將全數捐贈給博幼社會福利基金會，畫展將展至12月20日。

陳向濂作品可看出除了保有古今時空交錯歷史圖像運用的重要特色外，新加入的異素材（金箔）與油彩結合，空間（大山）與物件（花草）的強烈對比，更在作品上多了一股幽幽的浪漫情懷，因為社會的瞬變，讓陳向濂營造了一個如夢境般的美好世界，期待從畫作中感受美好時分。

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勤益大學文化創意事業系教授陳向濂說，在澳洲國立沃隆岡大學攻讀藝術創作學博士時自認為已經練就了一身功夫，超級照相寫實、抽象繪畫、表現主義與印象派等等的各種繪畫技巧，指導教授告訴他，複製西方藝術思想與風格的繪畫技術很好，但是看不出屬於自己的藝術，要當一位傑出的職業畫家，至少就得讓觀者不看簽名也能認出那是你獨有的藝術思維風格作品。

陳向濂說老師一番話打醒他的藝術創作觀念，陷入深淵，痛苦了好長一段時日，以為畫不出任何一張新作品，甚至還差點想學梵谷割掉自己的耳朵，後來重新省視與釐清中西藝術與自我文化的關係，並經過漫長的大量閱讀與自我淬鍊，在雪梨的一次個人大型展覽中，深獲西方觀眾與藏家的肯定和收藏。

陳向濂導覽介紹創作理念。（記者蔡淑媛攝）

陳向濂導覽介紹創作理念。（記者蔡淑媛攝）

陳向濂油畫創作展開幕，許多民眾參與。（記者蔡淑媛攝）

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