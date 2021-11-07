阿美族聖山山頂紀念碑多達18座！ 豐濱公所將發包重整

被視為阿美族聖山的奇拉雅山山頂，各部落、團體設立的尋根、溯源紀念碑林立，造成景觀紊亂。（豐濱鄉公所提供）

2021/11/07 18:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕阿美族聖山「奇拉雅山Cilangasan」，在政府官方地名是「八里灣山」，傳說中阿美族始祖兄妹因遭遇大洪水來此定居，是阿美族發祥地，然20多年來山頂因部落尋根活動，陸續豎立十八座紀念碑有如碑林，花蓮縣豐濱鄉公所找到各紀念碑所有人，推動聖山環境改善工程、步道修建。鄉長江莉婷說，工程即將在本月底前發包，未來也將推動聖山復名「奇拉雅山」。

傳說中阿美族始祖史拉、拿高在大洪水之後，漂流來到「奇拉雅山Cilangasan」，開枝散葉成為現在的阿美族，奇拉雅山也被尊為「阿美族聖山」，行政區位於豐濱鄉、瑞穗鄉交界，海拔924公尺為海岸山脈北段最高峰、，設有「一等三角點」，也是「台灣小百岳」之一，土地屬於國有林班地，由於官方地圖標示為「八里灣山」，地方一直希望能正名「奇拉雅山Cilangasan」。

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林務局花蓮林區管理處在2016年已和豐濱鄉公所簽訂「無償使用契約書」至2025年。立委廖國棟則去年召集林務局、豐濱鄉公所等單位開會，推動阿美族聖山的部落共管機制，第一步就是先整理山頂四處林立的阿美族尋根、發祥地等紀念碑。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，經調查盤點，立碑單位除了豐濱鄉港口、靜浦、八里灣、貓公部落、光復鄉太巴塱部落、瑞穗鄉奇美部落，還有來自玉里鎮、花蓮市、壽豐鄉、新北市、光復鄉等協會、宗教等團體立碑；分佈地點包括步道沿線的舊部落紀念碑3座、登山途中紀念碑2座，以及山頂的尋根紀念碑、發祥地紀念碑13座等，總計18座。

鄭立渝說，透過前鄉長張進德提供的資訊，一一聯繫上立碑的18個部落及協會等單位，並成立41人的「聖山計畫推動小組委員會」，成員包括鄉公所4人、中央及地方民代4人、 中央及縣府機關代表3人、學者專家2人、各紀念碑所有部落、協會共27人，及鄰近鄉鎮阿美族部落或團體1人。

豐濱鄉長江莉婷說，今年爭取到行政院原民會補助150萬元的聖山環境改善計畫經費，將建立阿美族聖山紀念平台，重新替18個立碑部落、單位，打造統一格式的紀念碑，也會整理登山步道。

她說，為協商出各鄉鎮、部落及協會的共識，委員會歷經多次開會研商，上週四由26名出席委員，以25票同意票選出紀念碑排列樣式，採取半圓形的排列方式，分為前、後2排，透過抽籤決定新塑後的紀念碑排列順序為「部落在前、協會在後」，預計在本月底發包，長期規劃仍將希望把八里灣山復名為阿美族聖山「奇拉雅山」。

阿美族聖山奇拉雅山山頂上石碑林立，豐濱鄉公所調查現況，統計多達18座，形式各異。（豐濱鄉公所提供）

豐濱鄉公所爭取到原民會經費，將重新整理奇拉雅山聖山山頂亂七八糟的紀念碑，重新排列為半圓形，統一格式後重塑的石碑將以「部落在前、協會在後」的順序重立。（豐濱鄉公所提供）

豐濱鄉盤點聖山山頂的紀念碑，重新計算統計後共有18座，為了改善凌亂的環境，爭取到原民會150萬元經費整修。（豐濱鄉公所提供）

奇拉雅山Cilangasan山頂由瑞穗鄉奇美部落柯金泉先生在2000年設立的聖山紀念碑。（豐濱鄉公所提供）（記者花孟璟攝）

豐濱鄉貓公部落設立的「邦查貓公部落發祥地」紀念碑，是2002年由貓公部落頭目許文德、青年之父徐正宗設立。（豐濱鄉公所提供）

瑞穗鄉瑞祥村組成的「瑞穗鄉十六部落行腳」，2011年在奇拉雅山（八里灣山）山頂所立的溯源紀念碑。（豐濱鄉公所提供）

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