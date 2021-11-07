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    新北石門風箏公園淨灘 200志工出動守護美麗海岸

    200名志工們熱情響應淨灘活動，維護新北海岸的美麗環境。（新北市環保局提供）

    200名志工們熱情響應淨灘活動，維護新北海岸的美麗環境。（新北市環保局提供）

    2021/11/07 18:17

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府今天下午在石門區風箏公園舉辦「還海行動1095年度淨灘」活動，市長侯友宜出席響應，與約200名熱心志工們一起清理垃圾，呼籲民眾一同維護新北海岸的美麗環境。

    侯友宜表示，新北市海岸線有145公里長，隨著地形、洋流影響，容易累積海洋廢棄物破壞景觀，海洋廢棄物有近7成是人類生活產生的垃圾，而且大多數是無法自然分解的塑膠製品，像是塑膠袋、寶特瓶、吸管及免洗餐具等，除了造成海岸線髒亂，更容易被海洋生物誤食，進入食物鏈，因此更重要的還是從源頭減廢，日常生活做點小改變，如自備吸管、環保杯、環保袋等，就可以減少製造許多垃圾。

    環保局指出，海岸廢棄物第2名是漁業廢棄物，像是養殖用保麗龍、浮球、漁網等，佔了約2成。為了減少漁業廢棄物的產生，新北市府一樣從源頭減量做起，成立廢棄漁網回收處理中心，鼓勵漁民回收廢棄漁網，再製成塑膠原粒再利用；漁業處也落實刺網實名制，一定要裝設兩端浮球或旗幟，並標示漁船的統編，未依規定可罰鍰。

    環保局表示，除了每年的春、秋兩季會舉辦大型淨灘活動，也有許多大大小小民間團體及企業主動辦理淨灘，去年有794場，清出373.4公噸垃圾，今年雖然受到疫情影響，到9月底止也有308場，清出121.6公噸垃圾。今天除了民眾以徒手方式淨灘，新北市環保局淡水、金山及萬里區清潔隊也分別派出沙灘摩托車、沙灘搬運車、淨灘車共同支援垃圾清運，以機具輔助提升淨灘效率。

    環保局說，有與臨海的店家合作，全國首創「想淨就淨」淨灘合作社，方便民眾為海岸環境貢獻心力。民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的店家填寫工具借用表，取得淨灘工具後即可淨灘，結束後，再將所清除的垃圾交給店家，後續環保局清潔隊便會前往收運，提供一個臨時想淨灘的新選擇。詳情可上環保局「淨灘合作社」網站環保署「海岸淨灘認養系統」網站或「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」網站查詢。

    200名志工們在石門區風箏公園淨灘清理垃圾。（新北市環保局提供）

    200名志工們在石門區風箏公園淨灘清理垃圾。（新北市環保局提供）

    新北市政府在石門區風箏公園舉辦「還海行動1095年度淨灘」活動，200名志工們熱情響應。（新北市環保局提供）

    新北市政府在石門區風箏公園舉辦「還海行動1095年度淨灘」活動，200名志工們熱情響應。（新北市環保局提供）

    200人淨灘清理垃圾，守護新北美麗海岸。（新北市環保局提供）

    200人淨灘清理垃圾，守護新北美麗海岸。（新北市環保局提供）

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