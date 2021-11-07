酸「道德崇高」才吃即期食品 陳佩琪嗆中央：即期疫苗別丟北市

台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度於臉書砲打中央，大酸有人「道德崇高」會即期食品吃，但即期疫苗不見得人人想打，嗆聲中央流行疫苗指揮中心，「別在11月中以後全丟來北市」。（圖擷取自陳佩琪臉書）

2021/11/07 15:13

〔記者鄭名翔／台北報導〕我國自購59.4萬劑AZ疫苗抵台，效期至11月30日；對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度於臉書砲打中央，大酸有人「道德崇高」買即期食品來吃，頂多肚子痛、拉肚子，但即期疫苗不見得人人想打，嗆聲中央流行疫苗指揮中心，「別在11月中以後全丟來北市，然後打不完，再喊說我們北市施打不力。」

北市日前第11期、第12期疫苗施打紛亂不斷引發爭議，但陳佩琪仍對疫苗政策頻發文槓中央；今再度抱怨，過去主張疫苗混打提高第一線醫護保護力，但等到指揮中心宣布醫護可混打「開放遲了」，現在門診看到黃卡混打者都非醫護。

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而針對昨日抵台、效期到11月30日的59.4萬劑AZ疫苗，指揮中心發言人莊人祥指出，因全球疫苗仍處搶貨階段，才依據國內疫苗接種量能訂購、評估11底前無法全數接種完畢，才訂購59.4萬劑，陳佩琪再嗆「圓謊瞎掰」，認為既然國際搶手、疫苗一出廠早該被搶光，「哪需我們幫忙搶買即期品？」

陳佩琪酸，有些人會幫商家「做功德」、「道德崇高」買即期食品來吃，但食物下肚頂多肚子痛、拉肚子，然而疫苗卻是用人民稅金購買、打進人體，應該不會有人想買即期品、「幫疫苗公司做公德」。

陳佩琪嗆聲要幫「北市醫護先打預防針」，指稱即期食品有人吃，但即期疫苗不見得人人想打，要求指揮中心「別在11月中以後全丟來北市」，屆時若未打完再怪北市施打不力，「説我們把疫苗放到過期」，建請中央自行至各縣市廣開快打站、門口標明疫苗期效，自行找醫護支援、找民眾去打。

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