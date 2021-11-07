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    熬過疫情！ 宜蘭東光國中畢業美展 以「回藝」為主題開展

    宜蘭東光國中美術班第22屆畢業美展，熬過嚴峻疫情後在今天開展。（圖由東光國中提供）

    宜蘭東光國中美術班第22屆畢業美展，熬過嚴峻疫情後在今天開展。（圖由東光國中提供）

    2021/11/07 15:10

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣東光國中美術班原訂5月底舉辦的第22屆畢業美展，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）停辦，熬過嚴峻疫情後在今天開展，23名美術班畢業生帶著作品返校參展，他們的心願終於獲得實現。

    東光國中今年美術班的畢業美展，碰上疫情喊停，畢業典禮也改採線上舉行，這段期間留下許多空白，心中不免有些許遺憾，原以為美展辦不成了，所幸疫情趨緩，延遲半年後「失而復得」，活動會場洋溢著久別重逢的喜悅。

    這場畢業美展以「回藝」為主題，象徵重返學習的藝術園地，與大家分享3年來努力成果，展出作品有水彩、素描、水墨、書法、版畫、設計、漫畫、壓克力繪畫、裝置藝術共120多件，東光校長陳志勇主持開幕式。

    參展作品中，林思帆的版畫「籠」，榮獲108學年度68屆全國學生美術比賽優等獎（第二名），作品中畫了很多不同形狀大小的籠子與鐵鍊，籠外還有籠，代表層層束縛，寓意控制別人的人，自己是否也被控制呢？

    傅子宸水墨畫「盼尋」摘下109學年度全國學生美術比賽甲等，作品中一隻夜鷺站在樹樁，看著身旁垃圾，傳達當下生態危機；東光國中美術班畢業美展在學校的光藝廊展出，將展至本月26日，週一到週五上午9點到下午4點開放參觀。

    東光國中美術班畢業美展將展至26日。（圖由東光國中提供）

    東光國中美術班畢業美展將展至26日。（圖由東光國中提供）

    宜蘭東光國中美術班畢業美展有120多件作品參展。（圖由東光國中提供）

    宜蘭東光國中美術班畢業美展有120多件作品參展。（圖由東光國中提供）

    林思帆的版畫「籠」榮獲108學年度68屆全國學生美術比賽優等獎。（圖由東光國中提供）

    林思帆的版畫「籠」榮獲108學年度68屆全國學生美術比賽優等獎。（圖由東光國中提供）

    傅子宸水墨畫「盼尋」，傳達當下生態危機。（圖由東光國中提供）

    傅子宸水墨畫「盼尋」，傳達當下生態危機。（圖由東光國中提供）

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