林園大排驚現4公尺「巨龍」 濕地公園「小龍」現蹤趴趴走

巨無霸級綠鬣蜥攀在樹上日光浴。（圖由陳俊強提供）

2021/11/07 13:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣逐漸轉涼，林園大排驚現身長4公尺綠鬣蜥攀在樹梢曬太陽，鮮豔體色令人震撼；林園海洋濕地公園則是出現綠色小綠鬣蜥趴趴走。林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，綠鬣蜥正快速繁殖，會密切注意是否危及紅樹林生態。

林園大排約2年前出現綠鬣蜥蹤跡，不過身形大約都1、2公尺長，最近現身的2公、1母綠鬣蜥，其中1隻目測有4公尺長，尾巴長度為身體3倍，下巴處橘色喉垂非常鮮豔明顯，母蜥頭部較小，繁殖季身體顏色較暗。

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陳俊強指出，從鳳山水庫洩洪道、溪洲大排，一直到緊鄰高屏溪出海口的林園大排，都曾有人拍到綠鬣蜥畫面，但如此「巨無霸」級比較少見，目前尚未發現危害農作物跡象。

林園濕地公園去年底出現公母各1綠鬣蜥，農業局雖委託相關單位獵捕移除，因為該處有大片水域掩護，圍捕功敗垂成，沒想到今年就出現約20餘隻綠色小綠鬣蜥，研判已在當地繁殖成功。陳俊強說，根據獸徑綠鬣蜥會吃鹽定、冰水菜及雜草嫩芽，最近海茄苳、水筆仔都在發芽，將觀察綠鬣蜥是否會導致紅樹林區生態失衡。

即將進入濕地公園倒立水母爆發期，勢將帶進人潮，20餘隻小綠鬣蜥在公園內亂竄，有民眾憂心會嚇到遊客，陳俊強表示，近年對綠鬣蜥的報導已經很多，大部分人知道其草食性、不主動攻擊人類等特性，因此比較不會畏懼，但還是不要對其有挑釁行為。

母綠鬣蜥正處於繁殖期，體色較暗。（圖由陳俊強提供）

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