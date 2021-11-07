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    首頁　>　生活

    巴拿馬貨輪信燕號漏油危機解除 破獲珊瑚礁成為最大隱憂

    海洋保育志工隊由空拍圖判斷，信燕號旁白色痕跡都是珊瑚礁遭破壞證據。（海洋保育志工隊提供）

    海洋保育志工隊由空拍圖判斷，信燕號旁白色痕跡都是珊瑚礁遭破壞證據。（海洋保育志工隊提供）

    2021/11/07 11:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕巴拿馬籍貨輪信燕號，在澎湖吉貝東北海域擱淺案，船上五十噸載油已卸除完畢，海洋污染危機解除；但緊接而來的是珊瑚礁破壞問題，根據海洋保育志工隊下海實勘，下方珊瑚遭鐵錨破壞嚴重，並隨著船體位移，面積逐漸擴大。

    十月十七日擱淺在澎湖吉貝的巴拿馬貨輪信燕號，原本船上傳出有一百三十噸油料，擔心船隻解體油料污染海洋，因此由航港局聯絡海歷公司進行抽油作業，受到天候影響一波三折，十一月六日所有餘油均已抽除完畢，移至平臺船，海歷公司已於機艙鋪設三層吸油棉及完備相關保護措施，中華海事檢定社實際登船檢視驗證，確定岸際及船體周邊無油污發生。

    另外，依中華海事檢定社說明，由於目前信燕號船底，經判斷約有百分之七十五受損，不建議在船艏進行壓艙作業，避免對船體結構造成進一步損害，航港局會持續督促船東如期於十一月十二日前提報船體移除計畫，並密切掌握提報情形，並責成海歷公司儘速完成貨輪周邊警示燈設置，確保漁船作業及航行安全。

    航港局表示，至於船隻擱淺對海底環境及漁業所造成影響，航港局將納入後續向船東求償內容。根據海洋保育志工隊實際水下勘查，發現 信燕號除了有緩慢向前移動的趨勢，也有左右擺動的情況，這種情況將隨船油被抽除，增加船體浮力，讓前進及左右位移的可能性增加，而船體的移動，一定增加與礁石磨蹭的機率，是船體破裂的主因，更重創海底珊瑚生態。

    海洋保育志工隊下海實勘，鐵錨經過之處珊瑚礁都遭到破壞。（海洋保育志工隊提供）

    海洋保育志工隊下海實勘，鐵錨經過之處珊瑚礁都遭到破壞。（海洋保育志工隊提供）

    信彥號雖然定錨，但不敵風浪出現位移，海底鐵錨成為珊瑚礁殺手。（海洋保育志工隊提供）

    信彥號雖然定錨，但不敵風浪出現位移，海底鐵錨成為珊瑚礁殺手。（海洋保育志工隊提供）

    擱淺吉貝的信燕號貨輪，船上油料由海歷公司平台船抽取完畢。（澎湖縣旅遊處提供）

    擱淺吉貝的信燕號貨輪，船上油料由海歷公司平台船抽取完畢。（澎湖縣旅遊處提供）

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