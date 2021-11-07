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    「稻田秋收」音樂會！ 今天下午在台中市外埔區忘憂谷舉行

    台中市農業創生協會與大甲愛樂室內樂團，7日下午2點半至4點半，在台中市外埔區忘憂谷舉辦「稻田秋收」音樂會。（台中市農業創生協會提供）

    台中市農業創生協會與大甲愛樂室內樂團，7日下午2點半至4點半，在台中市外埔區忘憂谷舉辦「稻田秋收」音樂會。（台中市農業創生協會提供）

    2021/11/07 11:21

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業創生協會與大甲愛樂室內樂團，今天下午2點半至4點半，將在台中市外埔區忘憂谷舉辦「稻田秋收」音樂會，讓民眾在秋日感受一下文青雅緻與土地生命的故事，聆聽天籟般的美樂，享受初秋豐收的午後。

    初秋時分，一場稻香的呼喚，由台中市農業創生協會及大甲愛樂室內樂團聯合舉辦「稻田音樂會X過溪文青市集X稻香X童年記憶」活動，11月7日下午將在大甲溪北岸黃金稻浪的忘憂谷盛大開演，遊客可以坐田埂水溝邊或尋逛文青市集，感受土地生命的故事，同時聆聽天籟般的美樂。

    台中市農業創生協會理事長劉金湖表示，甲安埔地區的農村再生活動，從桐花祭活動、虎腳庄農夫市集、紅酒馬拉松、月光下葡萄下晚宴、外星人麥田圈及稻田音樂會等，10多年來，長期獲得水保局台中分局的大力支持，讓一系列的優質活動結合農特產品的品牌行銷，讓農村再生的實踐在甲安埔這塊土地裡發生。

    大甲愛樂室內樂團鄭老師表示，鄉村農田黃昏時，迎著稻香尋找家的呼喚，金黃的稻穗搖擺歌唱滿心歡迎，田蛙在跳、泥鰍在鑽土、絲瓜花綻放，田水聲緩緩流過每一畝心田，純樸的人情味，期盼著與你閒聊記憶中的童年點滴，一場稻香的呼喚，讓我們一起回歸土地的懷抱。

    在台中市外埔區忘憂谷舉辦的「稻田秋收」音樂會，還有市集可逛。（台中市農業創生協會提供）

    在台中市外埔區忘憂谷舉辦的「稻田秋收」音樂會，還有市集可逛。（台中市農業創生協會提供）

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