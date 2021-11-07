台灣希望義工團花3個工作天蓋新屋 東石剝蚵殼阿公喜入厝

台灣希望義工團幫東石鄉林豐隆阿公蓋新房屋，今完工辦理入厝。（記者王善嬿攝）

2021/11/07 10:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉下楫村8旬阿公林豐隆與妻子周九年，居住在逢雨必漏的破舊房屋內，老夫婦靠剝蚵殼為生，台灣希望義工團10月30日進駐替2人新建房屋，經2個周末、3個工作天，完成2房1廳且還有可剝蚵殼工作空間的一層樓新房，今天上午8點舉行完工贈鑰匙儀式，看見新屋不僅堅固、美觀，電視、廚具、冰箱、收納櫃等一應俱全，讓林豐隆阿公感動鞠躬、謝謝義工團及各界善心。

東石鄉長林佳瑩說，林豐隆阿公之前住的房屋下雨天就會漏水，居住環境很差，感謝台灣希望義工團協助，給予阿公、阿嬤一個舒適的新家。

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「真的很滿意。」林豐隆說，沒想到能住到很舒適又美觀的房屋，感謝下楫村長陳慶堂、村幹事王雅慧，幫他們老人設想、爭取建新屋。

台灣希望義工團理事長尤瑞豊說，林豐隆沒有謀生能力，平時與妻子靠剝蚵殼補貼家計，施工前現勘，發現房子結構、屋頂都遭到破壞，且因下楫村地勢較低，地板潮濕，如果不改善，颱風汛期一定會有很大損害，因此決定救助；義工團義工還有人遠從花蓮、屏東趕來，就是秉持義工團宗旨「帶來希望、帶來愛」，為阿公、阿嬤改善居住環境。

義工團理事陳永昌說，義工團此次分2梯次、動員逾200人施工，房屋主要採用隔熱板搭建，至少可用30年，地基使用C型鋼釘往地下約2公尺深固定再灌入混凝土，不只耐震，還能避免大雨造成積淹水情形，總經費初估近90萬元。

新房屋內家電、家具一應俱全。（記者王善嬿攝）

東石鄉長林佳瑩（左）贈台灣希望義工團理事長尤瑞豊（右）感謝狀。（記者王善嬿攝）

林豐隆阿公與太太周九年歡喜入厝。（記者王善嬿攝）

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