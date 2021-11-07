11/07 各報重點新聞一覽

行政院日前宣布明年軍公教調薪4％，教師團體力爭學術加給至少要調足4％。（全教總提供）

2021/11/07 07:01

自由時報

64萬公教加給 明年也調高

行政院日前宣布明年軍公教調薪四％後，全國約六十四萬名公務員的專業加給與教職員的學術研究加給也將調高。不過，有關公教人員的加給是否也一併調高四％引發爭論，教師團體力爭教職員學術加給至少要調足四％，行政院人事行政總處正在研議與計算相關加給的調整。據悉，未來提報行政院核定至少二個方案︰一是根據多數人的同數額俸點計算，推估將調升逾三％，但不到四％；二是直接調足四％。

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預防流行病 美議員促在台設監測中心

美國國會跨黨派議員四日同步在參眾兩院提出「美台公衛保護法案」，若通過將在美國在台協會（ＡＩＴ）設置「傳染病監測中心」，並與我國衛福部疾管署合作，監測印太地區的傳染病。提案議員表示，這項法案將允許美台攜手，安全地監測健康威脅，並有助預防未來的大規模流行疾病。

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父母埋兒屍 續領津貼1年多

苗栗縣四十二歲林姓男子與卅一歲陳姓同居人，一年多前因不當管教，導致當時未滿一歲的兒子死亡，不僅直接挖個洞埋了，還持續領取育兒津貼，直到今年十一月四日，陳女的六歲長女屆齡未入學，警方上門尋訪，命案才曝光。檢察官認定林男涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，有串證與逃亡之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；陳女因懷孕卅五週即將臨盆，檢方將她限制住居及每日早、晚兩次至警所報到。

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聯合報

自購AZ即期品到貨 打氣冷…指揮中心憂過期

自購五十九點四萬劑ＡＺ疫苗昨天抵台，但效期僅到十一月底，且第十三輪疫苗預約狀況不佳，國內面臨手握大量即期品、民眾又無意施打情況。指揮中心擔心疫苗過期，推出多項疫苗接種措施，包含ＡＺ與ＢＮＴ隨到隨打、縮短ＡＺ疫苗兩劑間隔從十周至八周，卻未見「催打」誘因。專家籲政府祭獎懲並行的催打機制。

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男嬰埋屍1年 父母照領津貼

苗栗縣竹南鎮驚傳九個月大林姓男嬰疑遭父母不當照顧致死，屍體被埋在鎮內一處樹林，時間長達一年，遺骸四日晚間才被警方尋獲。這對父母竟在男嬰死後仍持續詐領育兒津貼，檢察官認兩人涉犯殺人重罪，且有逃亡、串證之虞，但林童母親因懷孕即將臨盆，檢方向法院聲請羈押林父獲准，林母限制住居，每日向派出所報到。

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中國時報

路透社推演台海可能升高衝突6步驟 解放軍若攻台 從封鎖馬祖 演變成東亞戰爭

兩岸局勢持續緊張，英媒路透社5日發表題為《台灣之戰》（T-DAY: The Battle for Taiwan）的特別報導，採訪來自台美日及澳洲的近12名軍事戰略家與15名現任、前任軍官，並援引美中台軍事和專業期刊文章及官方出版物，據此提出大陸可能升高衝突的6種想定狀況（scenario）並進行推演，從封鎖馬祖開始，依序為進犯金門、海空封鎖、全面封鎖、空中及飛彈攻擊，到全面侵台，最後美日及澳洲聯手助台反擊，終演變成東亞戰爭。

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美議員提案：在台設傳染病監控中心 防再爆疫情

美國國會議員近日接二連三提出挺台法案。繼《武裝台灣法案》、《台灣嚇阻法案》之後，美國聯邦參眾兩院跨黨派議員4日提出《美台公衛保護法案》，要求美國政府與台灣衛生福利部疾病管制署合作，在美國在台協會（AIT）增設美台傳染病監控中心，派遣美國傳染病專家進駐，監控印太地區的公衛情況，以防範下次疫情爆發。

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美國國會跨黨派議員四日在參眾兩院提出「美台公衛保護法案」，提議在美國在台協會（AIT，見圖，取自AIT臉書）設置「傳染病監測中心」，美台攜手監測印太地區的傳染病。

林姓男子與陳姓同居人，因不當管教，導致未滿一歲的兒子死亡，直接挖個洞埋了。（記者彭健禮翻攝）

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