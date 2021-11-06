中壢月桃路鋪好又挖 地方怨聲連連

中壢區月桃路人行道近期又敲碎重鋪，引發地方不滿。（記者許倬勛攝）

2021/11/06 17:31

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議員謝美英近日接獲陳情，指市府在中壢區月桃路進行人行道重鋪工程，不到2個月就又重挖開人行道，二次施工浪費納稅人的錢，突顯市府事前規劃能力不當且監督不周，才需要二次施工，形同事倍功半、螺絲掉滿地。

市府新建工程處土木科長周政毅表示，在施作人行道前，就已委請山東里、過嶺里辦公室先行調查住戶有無特殊需求，此次是因施工中有商家、農友各表示有卸貨及農機通行需求，才會應地方要求調整，目前還未驗收，由包商負責改善，這樣應不算二次施工，作業施工也會盡量降低音量等，避免擾鄰。

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市府斥資5億7千多萬元，自2019年施作月桃路至領航北路二段拓寬工程，全長3．2公里，將原來6公尺寬道路拓寬為20公尺雙向四車道，並以人行道串連全線，同樣3．2公里長，工程於上月4日完工。

謝美英表示，他接獲民眾投訴，指月桃路、聖德路口的兩處人行道才剛完成鋪面更新，沒多久又看到市府承包商打掉剛鋪好的路面磚石，進行斜坡道的施作工程，令人傻眼。

她說，市府顯然未盡蒐集民意、需求，以及監督包商的責任，若要施作坡道，早該在鋪地磚時就發現，新工處務必要求承包商無償整修，不得增加額外經費。

中壢區月桃路人行道近期又敲碎重鋪，引發地方不滿。（記者許倬勛攝）

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