為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從糖廠變身藝文園區！台南麻豆總爺藝文中心20週年 館慶活動今展開

    總爺藝文中心20週年館慶開幕特地製作一個「小火車翻糖蛋糕」，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山和現場民眾一起高唱總爺生日快樂歌。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心20週年館慶開幕特地製作一個「小火車翻糖蛋糕」，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山和現場民眾一起高唱總爺生日快樂歌。（記者楊金城攝）

    2021/11/06 17:43

    〔記者楊金城／台南報導〕從台南麻豆總爺糖廠變身成立的總爺藝文中心，歡慶20歲生日，今天（6日）和明天推出總爺20週年館慶活動，吸引許多親子來為總爺慶生。

    總爺藝文中心20週年館慶開幕特地製作一個「小火車翻糖蛋糕」，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山和現場民眾一起高唱總爺生日快樂歌外，更發送限量小火車畫糖與大家同樂。

    黃偉哲說，總爺從糖廠變為藝文園區，是值得大家珍惜的寶地，台南是文化古都，總爺藝文中心佔有不可替代的位置，感謝總爺20年來為親子帶來歡樂，期待下個20年帶來更多的歡樂。市府一年花300萬元向台糖承租總爺土地，錢花的值得。

    總爺藝文中心20週年館慶活動，推出付費的親子遊戲小火車、浴衣體驗及和風文化祭、駐村藝術家劉紀彤等展覽，6、7日還安排蘇俊穎掌中木偶劇團、台南樂集、風乎舞雩舞團、清華閣周祐名掌中劇團、古都掌中劇團、雞屎藤舞蹈劇場接力演出，好戲連台。

    另外還有在地耆老組成「真人博物館」，以「園區」、「古蹟建築」、「生態介紹」、「古港文化園區」等為主題分享園區今昔大小事。

    南市文化局長葉澤山表示，總爺藝文中心20年來乘載麻豆、下營、官田等鄰近地帶的藝文教育功能，園區內有紅樓、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳、日式庭園、百年樟樹隧道等台南市定古蹟和老火車頭、糖廍榨石，保存優雅日式古蹟建築及綠意空間景觀，帶領藝文發展貢獻卓著。

    文化局也花費不少心力經營維護總爺，策劃多元的藝文展演、文化展覽等活化古蹟空間，常態經營廿多項研習教育課程，開辦總爺國際藝術駐村，每年超過30檔展示、講座、工作坊、室內外演出活動，吸引20萬人次入園。

    台南市長黃偉哲（右）發送限量小火車畫糖給小朋友。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（右）發送限量小火車畫糖給小朋友。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心保存紅樓等古蹟，變為展覽空間。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心保存紅樓等古蹟，變為展覽空間。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心20週年館慶活動，推出付費的親子遊戲小火車。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心20週年館慶活動，推出付費的親子遊戲小火車。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心保存百年樟樹隧道等台南市定古蹟，小朋友穿浴衣體驗。（記者楊金城攝）

    總爺藝文中心保存百年樟樹隧道等台南市定古蹟，小朋友穿浴衣體驗。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中秋連假偽出國！總爺和風文化祭 拉麵神社大碗公現身
    2021/09/18 22:22

    中秋連假偽出國！總爺和風文化祭 拉麵神社大碗公現身
    台南麻豆總爺和風文化祭 開幕表演因颱風延期
    2021/09/09 14:30

    台南麻豆總爺和風文化祭 開幕表演因颱風延期

    美國研究「未來版維他命」逆轉時光
    4種語言闡述殖民歷史 台南展出特別藝術展
    2019/10/25 19:57

    4種語言闡述殖民歷史 台南展出特別藝術展
    總爺藝文中心冒出「怪怪地下道」 還積滿泥水…
    2018/12/20 20:07

    總爺藝文中心冒出「怪怪地下道」 還積滿泥水…

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播