從糖廠變身藝文園區！台南麻豆總爺藝文中心20週年 館慶活動今展開

總爺藝文中心20週年館慶開幕特地製作一個「小火車翻糖蛋糕」，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山和現場民眾一起高唱總爺生日快樂歌。（記者楊金城攝）

2021/11/06 17:43

〔記者楊金城／台南報導〕從台南麻豆總爺糖廠變身成立的總爺藝文中心，歡慶20歲生日，今天（6日）和明天推出總爺20週年館慶活動，吸引許多親子來為總爺慶生。

總爺藝文中心20週年館慶開幕特地製作一個「小火車翻糖蛋糕」，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山和現場民眾一起高唱總爺生日快樂歌外，更發送限量小火車畫糖與大家同樂。

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黃偉哲說，總爺從糖廠變為藝文園區，是值得大家珍惜的寶地，台南是文化古都，總爺藝文中心佔有不可替代的位置，感謝總爺20年來為親子帶來歡樂，期待下個20年帶來更多的歡樂。市府一年花300萬元向台糖承租總爺土地，錢花的值得。

總爺藝文中心20週年館慶活動，推出付費的親子遊戲小火車、浴衣體驗及和風文化祭、駐村藝術家劉紀彤等展覽，6、7日還安排蘇俊穎掌中木偶劇團、台南樂集、風乎舞雩舞團、清華閣周祐名掌中劇團、古都掌中劇團、雞屎藤舞蹈劇場接力演出，好戲連台。

另外還有在地耆老組成「真人博物館」，以「園區」、「古蹟建築」、「生態介紹」、「古港文化園區」等為主題分享園區今昔大小事。

南市文化局長葉澤山表示，總爺藝文中心20年來乘載麻豆、下營、官田等鄰近地帶的藝文教育功能，園區內有紅樓、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳、日式庭園、百年樟樹隧道等台南市定古蹟和老火車頭、糖廍榨石，保存優雅日式古蹟建築及綠意空間景觀，帶領藝文發展貢獻卓著。

文化局也花費不少心力經營維護總爺，策劃多元的藝文展演、文化展覽等活化古蹟空間，常態經營廿多項研習教育課程，開辦總爺國際藝術駐村，每年超過30檔展示、講座、工作坊、室內外演出活動，吸引20萬人次入園。

台南市長黃偉哲（右）發送限量小火車畫糖給小朋友。（記者楊金城攝）

總爺藝文中心保存紅樓等古蹟，變為展覽空間。（記者楊金城攝）

總爺藝文中心20週年館慶活動，推出付費的親子遊戲小火車。（記者楊金城攝）

總爺藝文中心保存百年樟樹隧道等台南市定古蹟，小朋友穿浴衣體驗。（記者楊金城攝）

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