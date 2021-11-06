謠言終結站》中國整兵準備對台動武？查核中心：資訊移花接木

抖音上流傳中國軍備整裝的照片。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2021/11/06 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台近日流傳「中國戰車與軍人集結」的影片，貼文者稱素材是「中國現實拍攝」，並以激問方式表示「這軍隊是在準備攻打台灣統一大業嗎？」意圖讓人心生恐慌，對此，查核中心透過網頁反搜機制，並請教專家，證實是「錯誤」訊息。

根據台灣事實查核中心《查核報告》指出，中國社群平台近日流傳數則「中國戰車與軍人集結」的影片，其中一支抖音影片中，拍下數台坦克列隊，貼文者則稱這是：「今天消息，中國大陸現實拍攝！這軍隊是在準備攻打台灣統一大業嗎？這幾天動作非常頻繁。」

請繼續往下閱讀...

透過影片反搜機制得知，上述抖音影片也在台灣社群平台與通訊軟體流傳，有類似中國武器裝備集結的照片與影片，只是傳言照片與文字略有不同。而這類資訊，時不時都會在網路流傳。

中山大學亞太英語學程兼任教授林穎佑分析，中國會利用過往的演習照片或影片「移花接木」，每次只要有對台作戰的訊息，都會有「兵力運輸」的傳言出現，首先無法判斷是正在發生、剛發生不久，或已經發生很久，並且是否針對台灣。

林穎佑提到，常說有圖有真相，但現在這些圖像，已變成混淆視聽的輿論戰，透過這些刻意放出的照片，造成台灣內部討論，甚至只要達到人心惶惶的目的就成功了。其實，承平時期，正常軍演也會出現這類照片，因此認定傳言為「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法