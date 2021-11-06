為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謠言終結站》中國整兵準備對台動武？查核中心：資訊移花接木

    抖音上流傳中國軍備整裝的照片。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    抖音上流傳中國軍備整裝的照片。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2021/11/06 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台近日流傳「中國戰車與軍人集結」的影片，貼文者稱素材是「中國現實拍攝」，並以激問方式表示「這軍隊是在準備攻打台灣統一大業嗎？」意圖讓人心生恐慌，對此，查核中心透過網頁反搜機制，並請教專家，證實是「錯誤」訊息。

    根據台灣事實查核中心《查核報告》指出，中國社群平台近日流傳數則「中國戰車與軍人集結」的影片，其中一支抖音影片中，拍下數台坦克列隊，貼文者則稱這是：「今天消息，中國大陸現實拍攝！這軍隊是在準備攻打台灣統一大業嗎？這幾天動作非常頻繁。」

    透過影片反搜機制得知，上述抖音影片也在台灣社群平台與通訊軟體流傳，有類似中國武器裝備集結的照片與影片，只是傳言照片與文字略有不同。而這類資訊，時不時都會在網路流傳。

    中山大學亞太英語學程兼任教授林穎佑分析，中國會利用過往的演習照片或影片「移花接木」，每次只要有對台作戰的訊息，都會有「兵力運輸」的傳言出現，首先無法判斷是正在發生、剛發生不久，或已經發生很久，並且是否針對台灣。

    林穎佑提到，常說有圖有真相，但現在這些圖像，已變成混淆視聽的輿論戰，透過這些刻意放出的照片，造成台灣內部討論，甚至只要達到人心惶惶的目的就成功了。其實，承平時期，正常軍演也會出現這類照片，因此認定傳言為「錯誤」訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國軍演武嚇台灣因颱風草草結束 呂禮詩：果然天不從解放軍！
    2021/07/19 20:45

    中國軍演武嚇台灣因颱風草草結束 呂禮詩：果然天不從解放軍！
    台灣很難被擊潰！日本學者曝中國假訊息「逐漸失效」關鍵
    2021/07/10 22:33

    台灣很難被擊潰！日本學者曝中國假訊息「逐漸失效」關鍵

    全國電子雙11破盤 5倍再10倍
    布林肯警告中國 若想改變現狀是嚴重錯誤
    2021/04/12 05:30

    布林肯警告中國 若想改變現狀是嚴重錯誤
    「飛彈標靶立即遠離」 共軍台海實彈軍演被爆脫落漂流
    2020/09/21 01:16

    「飛彈標靶立即遠離」 共軍台海實彈軍演被爆脫落漂流

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    謠言終結站》網傳影片葡萄打生長激素？ 查核中心：非台灣種植方式
    2020/09/12 11:55

    謠言終結站》網傳影片葡萄打生長激素？ 查核中心：非台灣種植方式
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播