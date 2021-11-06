歷史建物變中高齡創業基地 建築與人都找到第二春

原公路局斗南站變身青銀共生基地，輔導中高齡創業及友善食品市集。（記者黃淑莉攝）

2021/11/06 14:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕位在斗南火車站附近，原公路局斗南站經過環境再造，變身為雲林首座青銀共生基地，輔導有心想做退休準備或再進入職場的中高齡微型創業，帶動地方生活商圈發展，並讓建築、人都找到第二春。

原公路局斗南站是1975年由地方仕紳捐地及各界捐款興建，提供公車轉乘、購票及乘客休憩，後因交通便捷、交通工具普及，斗南站閒置，2015年縣府登錄為歷史建築。

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雲林縣府爭取中央補助進行斗南站改造，包括周邊環境美化、停車場等，有感高齡社會來臨，中高齡人口比例增加，中高齡再就業等議題受到重視，縣府把斗南站做為青銀共生基地，委由中正大學經營管理，做為退休準備基地。

青銀共生基地營運長張佑生指出，雲林是農業大縣，從友善食品出發，可以發展出以農業為基礎的產業鏈，包括低醣烘焙、植物蛋白質優格之食品，設計省力農具，幫助農夫減低職業傷害，工作得更久。

張佑生表示，未來基地會開設培訓課程，提供有意重返職場或準備退休的民眾學習就業技能，並輔導靠其習得的技能微型創業，青銀共生基地有停車場、正前方有公車站，鄰近斗南火車站、市場，可成為農產食品的交貨集散地，未來串連斗南車站舊倉庫文創基地啟用，有助於帶動斗南生活圈發展。

變身青銀共生基地的原公路局斗南站仍完整保留當年車站建築。（記者黃淑莉攝）

內部牆上還掛著當年的台汽客運班次、價格表。（記者黃淑莉攝）

斗南青銀共生基地今天試營運。（記者黃淑莉攝）

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