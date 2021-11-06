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    「楓」景美麗！ 台18線阿里山往自忠段楓紅美不勝收

    台18線新中橫公路阿里山往自忠的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路阿里山往自忠的青楓。（黃源明提供）

    2021/11/06 13:15

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線新中橫公路阿里山往自忠路段楓葉紅了，變色的程度是近幾年最佳，到了可專程上山主題賞楓了，如果想要上山賞楓，目前只有台18線的新中橫公路才有轉紅的青楓，阿里山國家森林遊樂區內的青楓及台灣紅榨楓還要再等等。

    阿里山達人黃源明表示，每年第一波楓紅都是在10月中下旬的新中橫公路阿里山自忠路段登場，但因日夜溫差不夠明顯，以往都是零星點綴的暖場性質，今年因冷空氣提早報到，變色葉植物感受到明顯的日夜溫差，以「青楓」為主的紅葉，已由「暖場」角色進階為「主角」。

    從台18線新中橫公路阿里山的88K開始，有些提早變色的台灣三角楓沿路相隨，約莫過了90K換成青楓登場，直到95K前後，都可以見到路旁的青楓競相比美，喜歡攝影的朋友們建議提早出發，通常上午10點過後雲霧就會逐漸發展，中午之後天氣轉陰，不利於陽光版的楓紅了。

    遊樂區內的銀杏，則是以慈雲寺的最美，目前也開始轉金黃，大約在11月中旬就會達到全株換裝完畢，屆時遊樂區內的青楓也會共襄盛舉，12月上旬起，再由壓軸的台灣紅榨楓耀眼登場。

    另11月20日至22日一連3天在沼平公園及周邊有阿里山森林藝術市集，邀請了數十家藝術生活品牌進駐森林，體驗品味小食、森林花藝、手沖咖啡、藝術器皿等獨立品牌，感受自然與生活藝術的結合，重新體驗阿里山的獨特之處。

    台18線新中橫公路90.8K附近的青楓和台灣三角楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路90.8K附近的青楓和台灣三角楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路94K附近的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路94K附近的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路95K附近的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路95K附近的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路93K附近的楓香。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路93K附近的楓香。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路95K附近的青楓。（黃源明提供）

    台18線新中橫公路95K附近的青楓。（黃源明提供）

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