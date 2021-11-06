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    虎豹潭悲劇不能重演 小學校長籲：戶外自然教育也不可因噎廢食

    虎豹潭意外不應讓戶外教育因噎廢食。（新北市消防局提供）

    虎豹潭意外不應讓戶外教育因噎廢食。（新北市消防局提供）

    2021/11/06 11:22

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙溪虎豹潭風景區10月16日因溪水暴漲，造成6名家長及學童被沖走溺斃意外，對於這樣的悲劇，除了感嘆大自然的無情，新北市白雲國小校長洪國維指出，虎豹潭事件令家長對溯溪、登山等戶外活動的安全性起了疑慮，甚至不敢讓孩子參加類似營隊，但其實該省思的，是活動本身辦理的流程是否專業、事前是否做好充足準備，而非檢討戶外探索活動的必要性。

    虎豹潭意外發生後，罹難者家屬的傷痛仍難以撫平，原本是健康正向的戶外活動，演變成山洪噬人的意外，事後蘇姓領隊則被依過失致死罪責移送偵辦，罹難者家屬和平日一同出遊的好友則成立群組，近日陸續為往生者舉辦告別式，也為痛失親人的家屬提供心理諮商和輔導。

    正在台師大攻讀環境教育博士的洪國維說，白雲國小也有家長和學童參加虎豹潭的活動，想到平常一起出遊的成員生離死別，在小朋友心中恐暫時仍留有揮之不去的陰影。

    他表示，事件讓家長對溯溪、登山等戶外活動的安全性起了疑慮，甚至不敢讓孩子參加類似營隊，其實該省思的，是活動本身辦理的流程是否專業、事前是否做好充足準備，而非檢討戶外探索活動的必要性，學校方面則該透過宣導及課程實施，讓孩子具備敬畏山林水域的心態、安全從事戶外活動的知識。

    洪國維指出，美國作家Richard Louv在著作「失去山林的孩子」中指出，由於城市的阻絕、電子產品的圍繞，我們的孩子出現了「大自然缺失症」，症狀包括過胖、沒耐心、注意力不集中、缺乏想像力等；而參與環境教育活動，則是治療「大自然缺失症」的解方，透過環境教育可以讓孩子學會瞭解自然，進而尊重自然，也唯有學會尊重自然才是確保安全的最佳方法。

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