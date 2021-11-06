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    台中空品惡化學者批盧秀燕停滯空污防制 環保局：中市長期進步20％

    學者莊秉潔認為，台中空品不好，主因之一是盧秀燕停止空污防制。（記者張瑞楨翻攝自莊秉潔臉書）

    學者莊秉潔認為，台中空品不好，主因之一是盧秀燕停止空污防制。（記者張瑞楨翻攝自莊秉潔臉書）

    2021/11/06 11:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕打著「市長換人、空氣換新」口號，擊敗前市長林佳龍而當選，近期台中空氣品質又惡化，學者莊秉潔再度質疑盧秀燕，中市空氣品質已經落後新竹與苗栗，盧秀燕用似是而非的理由，阻擋台中火力發電廠將燃煤機汰換成環保的燃氣機。

    對此，台中市環保局長陳宏益說，莊教授可能誤解，中市現在PM2.5比3年前，改善20％，至於燃煤與燃氣，台中市政府從來不反對燃氣，而是希望能先汰除燃煤，再改設燃氣，「我們這樣要求也沒用，他們（中火）還不是設了（燃氣）」。

    環境工程學者、國立中興大學環境工程系教授莊秉潔於臉書指出，近日台中空氣很不好，主因是空汚防制停滯，他列舉幾項林佳龍擔任市長時代推動的改善空品政策，但盧秀燕卻停止的政策，包括致癌重金屬調查停掉，外埔的生質能發電，在盧市長任內成了偽弊案，中火四部機組（燃煤）改燃氣發電，盧秀燕任內用似是而非的理由全力阻擋等。

    他還強調，台中空氣乾凈程度，在林佳龍任內最後1、2年經常比新竹、苗栗好。現在台中市已經穩定落後這二縣市，最後，他強調，「公投四個不同意」，尤其是三接（中油藻礁三接工程），此三接工程可讓麥寮於2025按時除役、中火全年停4座燃煤機組。三接是2030年前，台灣邁向零肺癌的最重要的橋接，他並建議政府推動強制節能、強制安裝光電板、及預計強制使用電動運具，「請大家幫忙自己」。

    對於莊秉潔對盧秀燕或盧市府的質疑，環保局長陳宏益說，感謝莊教授的提醒，但他強調，空污是看長期趨勢，苗栗與新竹確實在3、4年前，因大環境因素，空氣品質在某些時間比台中好，但長期看待卻是台中市比較好，尤其是懸浮微粒PM2.5，中市已進步20％，至於外埔的生質能發電，並非弊案，而是廠商買錯設備，無法發電、認賠放棄此一投資。

    陳宏益強調，致癌重金屬調查，世界各國都是數年一期，每期調查後，再過幾年會再調查下一期，例如美國南加州5至10年一期，台中市的調查約3年前完成，需要時間研判分析。

    至於中火燃煤與燃氣機組的爭議，他說，媒體已廣泛報導，中市政府的態度，是絕不反燃氣，而是要求先汰除燃煤機組，再設燃氣機組，不過，中市政府的要求沒用，中火仍在沒汰除燃煤之前，就開始設燃氣機組。

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