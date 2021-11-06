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    花蓮溫泉專車2度加碼 一日遊增24梯次

    花蓮溫泉專車一日遊行程增加24梯次，滿足遊客天冷泡湯需求，目前泡湯也不用戴口罩，深獲民眾歡迎。 （花蓮縣府提供）

    花蓮溫泉專車一日遊行程增加24梯次，滿足遊客天冷泡湯需求，目前泡湯也不用戴口罩，深獲民眾歡迎。 （花蓮縣府提供）

    2021/11/06 10:12

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕氣象局預估週日（7日）深夜起，冷空氣開始影響台灣，下週將明顯大幅度降溫、轉冷，花蓮縣觀光協會與縣府合作的溫泉專車，因民眾反應熱烈，已增額一次，即日起2度加碼，一日遊行程一口氣將增加24梯次，滿足遊客天冷泡湯需求。

    「花蓮溫泉專車」套裝遊程上月推出後好評不斷，限量名額立刻秒殺，縣府針對2日遊程，上月底已增加2梯次，由於氣溫下週起將持續下滑，加上民眾詢問度高，即日起至11月28日止，一日遊行程將增加24梯次，一團滿8人就能成行；另因疫情微解封，目前泡湯已不用佩戴口罩。

    縣府觀光處長張志翔說，一日遊瑞穗線及玉里安通線，將各增加12梯次，每週五至週日從花蓮車站發車，前往瑞穗、玉里輕鬆泡湯觀光，民眾不需煩惱交通及行程規畫，隨車還提供專業導覽、午餐及保險，每人只要699元。

    他說，瑞穗線提供遊客蝴蝶谷及虎爺溫泉2種泡湯選擇，其中位在瑞穗虎頭山下的「虎爺溫泉」，富含珍貴鐵質的赤褐色溫泉，有「帝王黃金琥珀泉」美名，同時也是地方口耳相傳的「生男之泉」。

    張志翔說，玉里安通線則泡「美人湯」，並新增走訪「春日派出所」景點，北回歸線正巧通過派出所正中間，熱帶、亞熱帶氣候各一邊，門口還有代表旭日的阿美族圖騰。另外，已故導演齊柏林因拍攝「看見台灣」，時常停留門前一棵芒果樹，現已被命名為齊導樹，也吸引許多遊客到訪緬懷。

    觀光處表示，花蓮太平洋溫泉季上月底雖圓滿落幕，活動期間共吸引逾13萬人次體驗花蓮好湯，但溫泉專車仍持續加開中，民眾可至花蓮觀光資訊網或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898報名。

    花蓮溫泉專車2度加碼，並新增景點參觀北回歸線通過的春日派出所，遊客還在門前被命名為齊導樹的芒果樹下，緬懷已故導演齊柏林。（花蓮縣府提供）

    花蓮溫泉專車2度加碼，並新增景點參觀北回歸線通過的春日派出所，遊客還在門前被命名為齊導樹的芒果樹下，緬懷已故導演齊柏林。（花蓮縣府提供）

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