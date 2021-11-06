鋒面通過北、東部有雨 下週低溫急降至12度

中央氣象局指出，今天（6日）有鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。（資料照）

2021/11/06 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）有鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣，下週一（8、9日）東北季風增強，中部以北、東北部、東部將明顯轉涼。

天氣專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，入秋最強冷空氣於下週一起南下，下週二平地最低溫將降至13、14度，到了週三、四乾冷空氣壟罩，平地最低溫降至12、13度，是否成為首波大陸冷氣團仍須持續觀察。

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氣象局表示，今天鋒面通過，但結構較鬆散，主要造成北部及東半部地區的雲量較昨日增多，有局部短暫陣雨出現，但不至於大雨成日，至於中南部地區主要為多雲到晴的天氣，中午過後在中南部山區可能有零星短暫陣雨。

溫度方面，北部及東北部高溫約27、28度，花東地區約29度，中南部地區32、33度，各地清晨低溫21至23度。

氣象局預估，週日（7日）東北風稍增強，台灣附近再度轉為東北風環境，由於東北風較弱，主要的雨區仍在迎風面的北部及東半部，降雨不會太多，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週一、下週二（8、9日）東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼。天氣方面，華南雲雨區東移，除北部及東半部仍有降雨外，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

空氣品質部分，6日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 - 30 25 - 34 27 - 35 26 - 32

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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