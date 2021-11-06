在核三除役說明會說「延役」？ 恆春鎮長：我是說「研議」

陳文弘解釋，他是說「研議」核三的發電狀況，並非說「延役」，但確實核三比核四安全的多。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/06 00:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原能會在恆春鎮舉辦核三廠除役地方說明會，邀請鎮民代表及居民參與討論，各界對於核廢最終儲存質疑最多，但民進黨籍恆春鎮長陳文弘一席「核三延役」說法卻引起不少討論，他解釋，他是說「研議」核三的發電狀況，並非說「延役」。

「但核三廠目前確實運轉上相對穩定安全。」陳文弘說，核電是否「延役」，需由中央「研議」，他無權置喙，但重啟核四絕不可能比運轉順暢的核三廠安全，對恆春居民來說，關心的是後續核廢料處理、轉移及相關地方睦鄰狀況，「不需要為了一點點回饋，讓外界罵恆春居民只要錢。」

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依據台電規劃，原能會今年8月開始進行核三廠除役的實質審查作業，除役分四階段，長達25年的時間完成，除役後的廠房及土地再利用規劃，將以「室內乾貯設施」及「二號低放射性廢棄物貯存庫」列為「保護區」，保護區以外的土地則朝其他電力設施用途規劃。

目前核三廠內的低階核廢料約有1萬桶，未來除役後，還會產生10萬桶的低階核廢料；高階核廢料則有4320束，將會先以乾式貯存處置，後續再移至中期暫存及最終永久處置場。

最多居民關注的除役後核廢「暫存」問題，也引發當地居民許多不滿，包括墾丁里長張昌益、鵝鑾里長謝春敏及律師張怡等多名地方人士都認為，台電不斷強調核廢料室內貯存的安全性，卻還無法提出核廢料最終處置地點，就怕只要找不到永久貯存地，暫時貯存就會變為「永久貯存」，要求台電除役前必須提出完整說明，或是放到「用電大戶」所在縣市。

核三廠除役地方說明會，邀請恆春鎮民代及居民參與討論。（記者蔡宗憲攝）

原能會在恆春鎮舉辦核三廠除役地方說明會。（記者蔡宗憲攝）

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