幸運兒是你？振興加碼屏東購好禮 首部百萬休旅車得主出爐

屏東縣長潘孟安（右）主持抽獎活動。（記者羅欣貞攝）

2021/11/05 17:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕配合振興五倍券，屏東縣政府推出的「屏東購好禮」抽獎活動，今天（5日）下午由縣長潘孟安透過線上直播抽出首部百萬休旅車得主，氣氛十分熱烈。

配合五倍券的消費，屏東經濟活絡展現強勁力道，尤其在10月22日宣布屏東購好禮的抽獎獎品加碼輕豪宅一戶後，僅4週時 ，至今就吸引逾22萬筆登錄、消費總額逾5.3億元，今天下午4點是第4次抽獎，抽出每週必有的Gogoro電動機車1台、iPhone 13手機5支之外，更首度抽出雙月大獎的百萬HONDA CRV休旅車1台。

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縣府為了秉持公開公平的的精神，採用網路直播作業，請律師現場見證，抽獎地點在屏東縣千禧公園戶外空間舉行，由縣長潘孟安主持，先由客家事務處長陳麗萍按下抽獎鍵，抽出5支iPhone 13手機的得主序號，再由教育處長江國樑抽出Gogoro電動機車1台，最後壓軸由縣長潘孟安、城鄉發展處長李怡德一起按下抽獎鍵，抽出首部百萬HONDA CRV休旅車得主。

潘孟安並在直播中為明天（6日）舉行的六堆300系列慶典活動宣傳，上午在縣立田徑場有「舞動薪傳客家獅」等活動、晚上在千禧公園有「族群融合世界六堆之夜」音樂晚會，邀請全台民眾來屏東歡喜過冬福時節，好好感受難得的獨特文化。

屏東縣政府說，屏東購好禮獎品，包括價值850萬元的2房輕豪宅、百萬休旅車4台、Gogoro電動機車30台、iPhone 13手機150台，及1兩重純金金牌6塊、知名五星級飯店民宿住宿券等，從10月15日起每週五下午4點線上直播抽獎，每週iphone及Gogoro機車、雙月加碼抽百萬休旅車、年節再加碼抽黃金；輕豪宅預定明年5月抽出。

屏東購好禮10月8日起開放登錄至明年4月30日，民眾只要在屏縣使用紙本五倍券消費滿200元或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費就會產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止。

首部休旅車得主出爐。（屏東縣政府提供）

手機與機車得主出爐。（記者羅欣貞攝）

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