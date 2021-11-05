長期投身公益、關懷兒少 陳綢阿嬤獲頒暨大名譽博士

暨大校長武東星（右2）親自為陳綢阿嬤的四方帽撥穗祝福。（記者佟振國攝）

2021/11/05 17:31

〔記者佟振國／南投報導〕長期投身公益、關懷兒少不遺餘力的「埔里阿嬤」陳綢女士，國立暨南國際大學為表彰其對教育、社會貢獻卓著，今天特別頒授名譽博士。原本婉拒不受的陳綢阿嬤仍不改謙虛態度說：「我的工作都是集合眾人之力才能完成，絕不敢居功，只是替大家代領博士學位，希望大家手牽手、心連心，一起來做社會服務工作。」

暨大歷年來頒授3位名譽博士，分別是孔祥重名譽商學博士、李家同名譽文學博士、袁頌西名譽法學博士。陳綢由教育學院院長楊州松手中接下名譽博士學位證書，是該校首位教育學名譽博士，校長武東星也親為阿嬤的四方帽進行撥穗祝福，許多追隨阿嬤的志工、地方人士與義子、義女，共同見證榮耀的一刻。

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武東星表示，高齡已92歲的陳綢阿嬤，7歲時因家貧被送至埔里陳家當養女，1967年起陸陸續續罹患各種癌症，歷經200多次化、放療的磨難，但她為社會付出的熱忱與行動力未曾消減，篤信宗教的她認為神明將她留在人世間就是要她多做善事，因此不畏自身病痛與外界異樣眼光，推動福利、教育、醫療、宗教、司法、環境保護等多元服務工作，追求良善社會為終身職志，半個世紀以來始終如一，尤其最在意與關懷弱勢家庭兒少照顧與輔導工作，教育學名譽博士當之無愧。

依照暨大法規，推薦名譽博士必須當事人同意，任推薦人的管理學院院長陳建良拜拜訪阿嬤，但她以沒念過書，不夠資格，多次婉拒不受，陳建良則說，暨大有300位博士老師，大家所做的可能都沒有阿嬤一個人多，校方的誠意與堅持，阿嬤才不再推辭。

陳綢致詞時表示，她的工作都是集合眾人之力才能完成，絕不敢居功，只是替大家代領博士學位，希望大家手牽手、心連心，一起來做社會服務工作。陳綢也積極為弱勢兒少發聲，孩子是國家棟樑，也是張白紙與小樹苗，要什麼顏色、樹型全賴大人們及整個社會的給予，救1個有問題的小朋友，卡贏教3個大學生，只要他們走正途，將來就不會危害社會，對社會就是資源。

財團法人良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢（右3），獲頒國立暨南國際大學教育學名譽博士學位。（記者佟振國攝）

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