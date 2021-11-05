台中購物節未創造額外經濟效益 議員建議不要再辦了

市議員楊正中批台中購物節只是把民眾平時消費的發票重新登入在台中購物節App，根本不必辦了。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/05 17:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年台中購物節預算金額高達3.8億，是歷年之最。市議員楊正中今天市議會指出，民眾只是把平時消費的發票重新登入在台中購物節App，登入金額還不如台中市每月平均消費支出，整個計畫顯然沒有創造額外的經濟效益，明年台中購物節辦完應該早早收山。

經發局指出，在中央振興券政策及購物節現金獎項助攻下，購物節開跑27天，APP下載數已突破90萬次，消費金額登錄達到82億元，活動開跑不到1個月，已達到去年度整整兩個月的購物節消費登錄金額的8成，APP下載數也為去年下載數的2.5倍，有效刺激消費需求。活動結束後，經發局將委託中華經濟研究院以嚴謹的經濟模型，分析今年度購物節為台中帶來的經濟產值及效益，屆時會向外界說明。

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市議員楊正中今天在市議會指出，中央政府2020年三倍券政策，審計部指出其振興效益評估欠缺嚴謹且缺乏消費端調查資料。因此台灣的振興經濟方案上從中央、下至地方，都難以考據其振興所帶來的經濟效益如何計算。

楊正中表示，根據財政部財政資訊中心消費通路統計，台中市光是零售及餐飲業電子發票消費情形，2018月平均消費支出216億5200萬元、2019年月平均消費支出241億6900萬元、2020年月平均消費支出267億3300萬元；2018至2020年3年平均消費支出241億8500萬元。

台中購物節從2019年開跑至今，每一次活動消費登錄第一屆25億、第二屆90.34億元，2021年截至今日發票登入82.5億。對比兩項數據，台中購物節登入的只是每月平均消費支出的零頭。

楊正中認為，整個活動顯然就只是讓民眾集中兩個月在台中市政府開發的APP，重複登入消費過的發票而已，根本不能說這是因為台中購物節實際創造的經濟效益。

再者，往年7至8月都是國人出國旅遊的時節，但2020年受疫情影響及報復性消費，國人無法出國轉而把錢都在國內進行消費，使得台灣各縣市消費支出都有成長，2019年7~8月零售及餐飲業新北市成長15.96%、台中市成長15.67%；2020年7~8月零售及餐飲業新北市成長15.05%、台中市成長14.07%，更何況新北市當時也沒有像台中市辦理購物節，無法解釋是因為台中購物節締造的消費成長。

楊正中表示，台中購物節預算編列2019年3018萬、2020年3920萬，包含設置2020年度台中生活經濟資訊平台計畫920萬，今年更因應中央振興計畫還加碼3.5億，總體經費高達3.8億、是歷年最鉅！但編列預算辦理活動卻沒有額外創造經濟效益，只是花錢給市民抽獎、摸彩，他建議這個花錢如流水的活動，明年辦完就結束吧。

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