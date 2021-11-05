台中購物節未創造額外經濟效益 議員建議不要再辦了
〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年台中購物節預算金額高達3.8億，是歷年之最。市議員楊正中今天市議會指出，民眾只是把平時消費的發票重新登入在台中購物節App，登入金額還不如台中市每月平均消費支出，整個計畫顯然沒有創造額外的經濟效益，明年台中購物節辦完應該早早收山。
經發局指出，在中央振興券政策及購物節現金獎項助攻下，購物節開跑27天，APP下載數已突破90萬次，消費金額登錄達到82億元，活動開跑不到1個月，已達到去年度整整兩個月的購物節消費登錄金額的8成，APP下載數也為去年下載數的2.5倍，有效刺激消費需求。活動結束後，經發局將委託中華經濟研究院以嚴謹的經濟模型，分析今年度購物節為台中帶來的經濟產值及效益，屆時會向外界說明。
請繼續往下閱讀...
市議員楊正中今天在市議會指出，中央政府2020年三倍券政策，審計部指出其振興效益評估欠缺嚴謹且缺乏消費端調查資料。因此台灣的振興經濟方案上從中央、下至地方，都難以考據其振興所帶來的經濟效益如何計算。
楊正中表示，根據財政部財政資訊中心消費通路統計，台中市光是零售及餐飲業電子發票消費情形，2018月平均消費支出216億5200萬元、2019年月平均消費支出241億6900萬元、2020年月平均消費支出267億3300萬元；2018至2020年3年平均消費支出241億8500萬元。
台中購物節從2019年開跑至今，每一次活動消費登錄第一屆25億、第二屆90.34億元，2021年截至今日發票登入82.5億。對比兩項數據，台中購物節登入的只是每月平均消費支出的零頭。
楊正中認為，整個活動顯然就只是讓民眾集中兩個月在台中市政府開發的APP，重複登入消費過的發票而已，根本不能說這是因為台中購物節實際創造的經濟效益。
再者，往年7至8月都是國人出國旅遊的時節，但2020年受疫情影響及報復性消費，國人無法出國轉而把錢都在國內進行消費，使得台灣各縣市消費支出都有成長，2019年7~8月零售及餐飲業新北市成長15.96%、台中市成長15.67%；2020年7~8月零售及餐飲業新北市成長15.05%、台中市成長14.07%，更何況新北市當時也沒有像台中市辦理購物節，無法解釋是因為台中購物節締造的消費成長。
楊正中表示，台中購物節預算編列2019年3018萬、2020年3920萬，包含設置2020年度台中生活經濟資訊平台計畫920萬，今年更因應中央振興計畫還加碼3.5億，總體經費高達3.8億、是歷年最鉅！但編列預算辦理活動卻沒有額外創造經濟效益，只是花錢給市民抽獎、摸彩，他建議這個花錢如流水的活動，明年辦完就結束吧。