台中購物節市場單筆登錄破千又破萬 市府：會檢視領獎人資料

議員謝志忠、張玉嬿、張耀中、王立任、黃守達（由右至左）指台中購物節夜市單筆登錄金額破千又破萬，登錄有疑慮。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/03 21:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市購物節開跑近1個月，王立任、張耀中等藍綠議員今天議會財經業務質詢指今年增加10倍預算至3.5億，9成用在爽抽現金，卻不見消費成果符合比例成長、而且APP登錄公平性有疑慮，英文版網站資訊還亂糟糟，經發局表示，「免用統一發票」中獎人領獎時提供資料都會逐筆登打檢視，如有不符規定則抽獎無效。

張耀中議指出對APP登錄抽獎漏洞，市府本月初宣稱原始消費發票登錄金額逾60億，但據經發局資料顯示，部分零售市場登錄單筆平均消費竟「破千又破萬」其中有9張收據登錄金額9萬元，平均1筆1萬，部分夜市登錄逾千筆收據，單筆平均消費竟都超過2千元，登錄金額公正性有疑慮，懷疑這些動輒破千、近萬的零售消費，並非以正常買賣消費管道取得登錄收據。

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王立任表示，今年經發局拿出比去年還多10倍預算，加上今年中央發五倍券，比去年三倍券多出2千元，但這次消費金額目標設為175億元，只比去年90億元多近2倍，效益不足；議員謝志忠也說「僅有台中爽抽現金，表面上抽得很爽」難以將消費留在本市，綜觀其他五都台北熊好券、新北加倍券、桃園好事成雙券、台南好康券、高雄開就賺券擴大在地經濟循環效；黃守達也說，台中購物節網切換為英文版，點入QA後英文版版面一團亂，連標示開跑時間還停留在2020年。

包括張玉嬿、陳淑華、陳政顯、林德宇、陳世凱、邱素貞等都質詢購物節問題。

經發局長張峯源表示會再檢視發票登錄，APP攤集區登錄金額記錄，單筆消費登錄在57至1萬588元，其中大慶夜市及旱溪夜市登錄數量占4成，金額平均達2千元以上，為維護活動公平性，「免用統一發票」中獎者若經查證為該店家負責人本人、家屬等三等親、或與該店家有受僱、業務往來廠商等者，並經機關認定屬不合理交易型態者，以收據、領獎憑證不符規定視同中獎無效，不另行重抽中獎者，主辦單位將以抽中的序號往後遞補。

張峯源也說因疫情，國外旅客無法來台，沒注意到英文版購物節網站，但網頁已具基本架構，民眾可點選觀看取得活動資訊，QA網頁也將盡速更新。

議員謝志忠指台中購物節只有爽抽現金，難把消費留在台中市。（記者蔡淑媛攝）

議員張耀中、黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿（由右至左）指台中購物節網站英文版資訊亂。（記者蔡淑媛攝）

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