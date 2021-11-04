台中購物節邀謝金燕代言 議員痛批價碼220萬只見人形立牌

謝金燕代言台中購物節，至今近1個月未現，議員鄭功進（右）、林祈烽質疑市府付代言220萬太亂花錢。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/04 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節開跑近1個月，台中市邀請購物節代言人謝金燕宣傳，經費高達220萬，市議員鄭功進直指，至今未看到謝金燕現身，只見「人形立牌」，以及市長盧秀燕自己上台北與謝拍30秒影片及肖象代言，質疑「台中錢淹腳目、台台中錢真好賺！」是找「『金燕』捧『秀燕』」台中明星何其多卻不找來代言，乾脆把台中購物節的台中拿掉。

議員鄭功進、林祈烽直指謝金燕只是與盧秀燕名字的尾字同名，找她代言卻從至今未現身，氣指「這種錢也在開！」台中購物節已開跑25天，至今不見人影，而謝金燕是人在台灣不是國外，叫台中人情何已堪，這樣的代言不如去國外找。

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鄭功進也說，謝金燕拍影片30秒要價220萬，柔道男神、奧運銀牌國手勇瑋代言為20萬來已現身抽獎，要求市府錢要花在刀口上，也指台中明星有徐若萱、徐佳瑩等人，為何都不找，不找台中子弟代言，不如把台中拿掉，叫國際購物節。

經發局長︰抽好宅那一天謝金燕現身抽獎

經發局長張峯源表示，謝金燕會在抽好宅那一天現身抽獎，她做影視和平面代言，另外，也找楊勇瑋及其他6名奧運及帕運選手代言。副市長令狐榮達也說謝金燕代言，也包括肖象使用。

謝金燕代言台中購物節，至今近1個月未現，議員鄭功進（右）、林祈烽質疑市府付代言220萬太亂花錢，怎麼不找台中出身的明星。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕找謝金燕代言台中購物節，至今未現身，只有人形立牌。（記者蔡淑媛攝）

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