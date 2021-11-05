立委促太平區公所舊換新 內政部長允諾補助1億

內政部部長徐國勇到太平區聯合行政中心預定地聽取工程簡報，當場允諾最高額1億元的補助。（記者何宗翰攝）

2021/11/05 17:30

〔記者何宗翰／台中報導〕立委何欣純爭取太平區聯合行政中心興建案納入前瞻基礎建設計畫補助，今天邀請內政部部長徐國勇直接到預定地聽取工程簡報，徐國勇當場允諾最高額1億元的補助。

多名市議員上週在議會質詢，太平區公所辦公廳舍興建迄今逾40年，其間經歷921震災補強，由於建物安全堪虞，且辦公場所不敷使用，重建卻遙遙無期，市府回應將積極爭取內政部前瞻計畫補助經費挹注；為此，何欣純今天特別邀請徐國勇，親自見證太平地區的實際需要。

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何欣純說，去年協助太平區聯合行政中心興建計畫爭取100萬元規劃費，後續工程總價4.6億，經市府提送中央補助，目前正由內政部審議中，她希望爭取內政部最高1億元的經費補助，讓討論多時的聯合行政中心，在中央地方共同合作努力下，能夠在明年就正式開工，早日興建完成，成為太平新地標。

徐國勇聽取簡報後，當場允諾以最高額的金額1億元補助該工程，也期盼市府辦理行政中心工程力求品質及施工期限；市議員張玉嬿、蔡耀頡說，行政中心興建案談了好多年，如今終於有好消息。

何欣純也同時向徐國勇爭取，如果市府能找到合適場地，也可擴大規劃興建日托及日照中心，另有關大里區聯合行政中心的進度，去年也協助爭取100萬元規劃費，不過規劃後的經費龐大，目前正由市府與公所溝通協調中，希望也能早日定案，向前更跨進一步。

立委何欣純（右二）邀請內政部部長徐國勇（右三）直接到預定地會勘。（記者何宗翰攝）

太平聯合行政中心位於太平祥順路1段和中山路三段1巷口，原本是文中三用地，其中一公頃變更為公所用地。（記者何宗翰攝）

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