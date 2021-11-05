「打開新竹」活動倒數 鄭宏輝掛文青看板宣傳

「打開新竹」活動開跑倒數、活動發起共同創辦人行政院政務顧問鄭宏輝，也掛文青看板和推出限量防疫口罩為活動宣傳。（記者洪美秀攝）

2021/11/05 16:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕串連全球47個城市的國際活動「Open House」，年底在新竹首度登場，共同創辦人、行政院政務顧問鄭宏輝也掛出「打開新竹」活動看板，結合城市各處電子看板、社區大樓影像廣告與防疫口罩，為活動展開宣傳，歡迎全國民眾打開新竹、看見新竹。

鄭宏輝表示，「打開新竹」（Open House Hsinchu）活動今年獲英國授權，新竹正式加入全球城市聯盟，活動將在年底首度登場，以「為世界打開一座科技與人文薈萃的城市」為活動主軸，有超過50個空間響應開放，除讓世界看見台灣的城市共享平台，更要看見新竹的科技力、文化力與創造力。

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這次為「打開新竹」活動展開宣傳，鄭宏輝主打文青形象，掛出戶外看板、電子影片看板、社區大樓分眾傳媒等，為即將開跑的「打開新竹」活動熱身，讓人眼睛為之一亮。

「打開新竹」活動宣傳開跑，鄭宏輝也推出「打開新竹防疫口罩」做為活動的第一波宣傳品。鄭宏輝說，後續也會推出「打開新竹」限量紀念品，結合新竹百年老店，期望帶給民眾在地認同與城市光榮感，讓「打開新竹」活動不只是大型城市行銷活動，更邀市民來參與、來場城市文化探索之旅。

「打開新竹」活動12月11、12日登場，限時48小時開放50個空間，活動免費並限時限額參訪。「打開新竹」團隊表示，此活動也在招募熱血志工，除能獲得國際認證活動志工時數證明，志工還能享有「打開新竹」優先通行證，誠摯邀請有熱忱、喜歡接觸人群的民眾報名，共同加入「打開新竹」的大家庭。

「打開新竹」活動開跑倒數、活動發起共同創辦人行政院政務顧問鄭宏輝，也掛文青看板和推出限量防疫口罩為活動宣傳。（記者洪美秀攝）

「打開新竹」活動開跑倒數、活動發起共同創辦人行政院政務顧問鄭宏輝，也掛文青看板和推出限量防疫口罩為活動宣傳。（記者洪美秀攝）

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