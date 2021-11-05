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    吉貝擱淺貨輪信燕輪二次油污危機解除 重油抽取完畢柴油持續抽取中

    擱淺吉貝的信燕輪，船上油料已展開移除作業。（澎湖縣旅遊處提供）

    擱淺吉貝的信燕輪，船上油料已展開移除作業。（澎湖縣旅遊處提供）

    2021/11/05 15:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕好消息！十月十七日擱淺在吉貝東北方五海浬的巴拿馬籍貨輪信燕輪，重油抽取作業順利展開，同時根據實勘船上僅有五十噸油料，與先前預估的一百三十噸相差甚多，海歷公司已將重油抽出，送往白沙歧頭平台船上存放。

    原本信燕輪貨輪上預估重油有一百三十噸，滑油約一噸，雖然船東已將油管油艙封閉，但因船體下方出現裂痕，並逐漸向石滬群漂流，外界擔心不堪風浪及碰撞漏油，造成二次漏油危機。但實際確認船上殘油，油艙中有九公秉重油，四十二點三公秉柴油。貨艙中有六公秉重油。合計十五公秉重油、四十二點三公秉柴油，共約五十噸油料。

    今日天象轉好，海歷公司將重油全數抽至平台船存放，等待船上油料清除完畢後，將旋即展開船體移除評估作業，已請中華海事檢定社協助先行評估，希望在近期內進行後續船體移除工作。航港局要求要求海歷公司執行各項應變作業，務必避開石滬文化遺產，避免造成不可恢復的破壞。

    另外信燕輪擱淺至今，經交通部南部航務中心彙整相關單位應變相關費用，共計約七千三百萬元，已請南部航務中心發函予船東，限期提供等值財務擔保，並完備送達程序。目前確定不會繼續造成二次油污危機，但航港局將緊盯後續船體拆除作業及衍生相關費用追討。

    航港局在吉貝成立前進指揮所，緊盯信燕輪移除油料作業。（澎湖縣旅遊處提供）

    航港局在吉貝成立前進指揮所，緊盯信燕輪移除油料作業。（澎湖縣旅遊處提供）

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