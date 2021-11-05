染疫印尼女性本土案可能屬一成「例外」 感染卻未生成抗體

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2021/11/05 15:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布新增一例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例（案16547），為一名30多歲印尼籍女性，其S抗體陽性、N抗體陰性，代表有注射疫苗產生的抗體、但無染病產生的抗體，認為這案例很有可能是少數約1到2成「染病但不會產生抗體」的特殊案例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，一般來講抗體有分IgG和IgM，以及S抗體和N抗體。S抗體為打疫苗後產生的抗體、N抗體為染病後產生的抗體。這例本土病例較特別的是，雖然PCR陽性確診，但她的N抗體為陰性，代表沒有因染病產生N抗體。但她曾接種過疫苗，因此有S抗體。

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羅一鈞說，之前國內外都有發表過一些染疫案例，確診者若病毒量很低、無症狀或是症狀非常輕微，過程中就可能產生不了N抗體，以過去個案來看，大約有1到2成染疫者屬於這類個案，而今天這例本土病例很可能就是屬於這類的病患。

羅一鈞也解釋，因這個案狀況特殊，加上病毒量極低（Ct值40），所以暫時無法判定她是否為之前就曾染疫過的個案，要再等看看今天再度採檢的結果，若病毒量依舊非常低、或是檢驗陰性，沒有隨時間而增加病毒量，那就代表是之前染疫過的舊案。換言之，若病毒量增加，就有可能是新案。

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