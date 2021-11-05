本土再+1 印尼籍女性病毒量低 境外+6

武漢肺本土病例今天再多一例。（本報製）

2021/11/05 14:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例今天再多一例！中央流行疫情指揮中心今天公布新增一例本土病例和六例境外移入病例。

今日新增1例本土個案（案16547），為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，今年11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診，Ct值40、病毒量非常低；已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

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由於沒有IgG抗體檢驗結果，暫時難以判斷這例本土病例是否為舊案；指揮中心發言人莊人祥說，針對這名本土病例，接下來的PCR採檢結果就會非常重要，預計今天會有結果。

今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自法國（案16541）、泰國（案16542）、新加坡（案16543）、越南（案16544）、日本（案16545）及柬埔寨（案16546）入境，入境日介於10月22日至11月3日。

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