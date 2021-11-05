39年前電影《女子學校》完成數位修復 重回拍攝地屏東女中特映

《女子學校》導演李美彌（左五）、演員周丹薇（左四）、屏東縣長潘孟安（右五）等人到場。（記者羅欣貞攝）

2021/11/05 13:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕1982年於國立屏東女中取景拍攝的《女子學校》，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今天（5日）特別「回娘家」到屏東女中放映，該片導演李美彌、演員周丹薇和當年是臨時演員的校友們，也回到母校和學妹們一同觀賞，時隔40年，校園景物雖已改變，但老中青三代的屏女人透過這部電影緊緊相繫。

《女子學校》全片有九成以上在屏東取景，屏東縣長潘孟安今天特映會時也到場，他表示，非常謝謝國家影視聽中心數位修復了台灣許多珍貴的膠卷。也謝謝屏東女中之光導演李美彌，用電影帶我們看到40年前屏東女中的美麗的校園。希望在未來不久的屏東電影節能看到更多的作品，也希望有更多影視聽產業人員能夠來到屏東縣，「揮灑更多色彩！美麗整個屏東縣。」

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國家影視聽中心執行長王君琦表示，希望以與過去更多不同的兩性電影，來表達行平權的重要性，更在青少年時期去了解國家影視聽中心所要做的保存及數位修復及推廣教育的工作。放映現場同時輸出李美彌導演珍藏的《女子學校》工作照展示，不僅再現40年前校園景色，也有許多在市區、甚至遠至墾丁海邊的屏東風光。

李美彌導演於2019年捐贈了珍藏多年的電影文物予國家影視聽中心，包括在屏東女中實景拍攝的《女子學校》、《未婚媽媽》、《晚間新聞》及《吾妻正點》（上映名：大情人與小跟班）等片劇本、工作照、宣傳資料、剪報以及獎座，其中經過整飭以及數位修復，國家影視聽中心於2020年完成《女子學校》、《未婚媽媽》、《晚間新聞》3部電影的數位修復版本，並於今年（2021年）正式發表修復成果。

年逾70歲的李美彌出生於屏東潮州，自世界新聞專科學校（今世新大學）廣電科畢業後，擔任電影場記，曾跟隨過李行導演，也擔任過中國電影製片廠製作、三台聯播的電視劇《寒流》副導演。影視雙棲的她於1979年成立謙記影業公司，以獨立製片模式執導三部劇情長片《未婚媽媽》、《晚間新聞》和《女子學校》。

1982拍攝的《女子學校》邀請當時知名的影星秦漢、恬妞、周丹薇、沈雁等擔綱演出，片中設定主要場景為母校屏東女中，拍攝過程獲得學校大力協助，許多當時在屏東女中的同學與教員也協助劇組，擔任群眾演員，留下諸多今已不復見的珍貴影像。

為了讓屏東女中師生及校友以外民眾也有機會一睹《女子學校》及這批珍貴照片，國家影視聽中心與獨立書店「永勝5號」合作《女子學校》劇照展及一場小型放映活動。「永勝5號」為知名作家張曉風舊居，她在中學時期隨父親轉調來到屏東並就讀屏東女中，《女子學校》在「永勝5號」辦理劇照展也別具意義。

劇照展11月13日開展，並於當日舉辦有一場《女子學校》放映活動，詳細資訊及報名方式請洽「國家影視聽中心」官方臉書專頁或「永勝5號」官方臉書專頁。

特映會老中青三代屏女人相聚。（記者羅欣貞攝）

39年前電影《女子學校》回到屏東女中放映。（記者羅欣貞攝）

《女子學校》拍攝時的高三學生徐珍（左）借書包給女主角恬妞背，蘇翠仁（右）則是開心追星，兩人特地從桃園南下看特映會，還拿來當年和恬妞的合照。（記者羅欣貞攝）

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