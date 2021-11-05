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    東港安泰醫院誤打疫苗 屏縣府裁罰15萬元

    莫德納疫苗（左）和AZ（右）瓶身大小相同。（東港安泰醫院提供）

    莫德納疫苗（左）和AZ（右）瓶身大小相同。（東港安泰醫院提供）

    2021/11/05 12:55

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣東港鎮本月3日施打65至69歲長者莫德納第2劑疫苗，因東港安泰醫院失誤，造成88人被誤打成AZ，而受影響者達100人；屏東縣政府今天（5日）收到院方的檢討報告後，依違反醫療法第57條裁處院方15萬元罰鍰。院方則表示，虛心接受。

    屏東縣衛生局副局長張秀君今天（5日）中午表示，11月3日東港安泰醫院發生誤打疫苗的事件，衛生局已經接到院方的檢討報告，釐清問題發生的原因有三點，第一、藥局未落實疫苗的管理，以至於拿錯疫苗，第二、院方未另訂新冠肺炎疫苗的標準作業流程，第三、工作人員在抽取疫苗時未落實「3讀5對」，本案依違反醫療法第57條及行政罰法裁處院方15萬元的罰鍰，後續已請院方盡速完成各項的改善，衛生局會會同疾管署擇日再到醫院做複查，等複查都合格之後，才能恢復疫苗施打的合約。

    屏東縣東港鎮3日施打65至69歲長者莫德納第2劑疫苗，因安泰醫院失誤，造成88人被錯打成AZ，由於該梯次有100人施打，無法確實掌握哪88人打到AZ，因此全部纳入追蹤關懷對象。

    屏縣衛生局長施丞貴也表示，當日被匡列的100位民眾都已全數連繫上，至今天（5日）有13位民眾出現頭暈、全身痠痛等症狀，皆到安泰醫院就醫，其中1位住院觀察，後續將針對被匡列民眾進行21天健康關懷。

    屏東縣政府衛生局副局長張秀君表示，將裁處東港安泰醫院15萬元罰鍰。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣政府衛生局副局長張秀君表示，將裁處東港安泰醫院15萬元罰鍰。（記者羅欣貞翻攝）

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